KPK descargó el ‘pecado’ del regente de Pati Sudewo, supuestamente aceptó el soborno del caso DJKA

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) decir RegenteJava central, Sudeo (SDW), incluida una de las partes sospechosas de recibir presuntos fondos de casos soborno Desarrollo y mantenimiento de líneas ferroviarias dentro de la Dirección General de Ferrocarriles (DJKA) del Ministerio de Transporte.

«Sí, es cierto. Los hermanos SDW son una de las partes sospechosas de recibir un flujo tarifa de compromiso (Tarifa de compromiso, ed.) Relacionado con el proyecto de construcción ferroviaria «, dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en el KPK Red and White Building, Yakarta, el miércoles.

Por lo tanto, Budi dijo que el KPK abrió la oportunidad de convocar al ex miembro del Parlamento indonesio como testigo del caso.

Pati Regent Sudewo respondió a la demostración del 13 de agosto 2025

«Más tarde, veremos las necesidades del investigador. Por supuesto, si es necesario tener información de la persona en cuestión, será llamado para la información», dijo.

Anteriormente, el nombre Sudewo había surgido en la audiencia del caso con el acusado como jefe del Centro Central de Ingeniería Ferroviaria de Java (BTP) de Putu Sumarjaya, y funcionarios del compromiso central de Java Bernard Hasibuan Bernard en el Tribunal de Corrupción Semarang, Java Central, el 9 de noviembre de 2023.

Durante el juicio, se decía que el KPK apoderó el dinero de Sudewo alrededor de Rp3 mil millones. El fiscal público de KPK mostró evidencia de fotografías de efectivo en denominaciones de Rupia y monedas extranjeras confiscadas desde la casa de Sudewo.

Sin embargo, Sudewo lo negó. También negó haber recibido RP720 millones que fue entregado por Pt Istana Putra Agung y Rp500 millones de Bernard Hasibuan a través de su personal llamado Nur Widayat.

Mientras tanto, el KPK el 12 de agosto de 2025 arrestó a los 15 ° sospechosos del caso, a saber, el aparato civil estatal (ASN) en el Ministerio de Transporte en nombre de Risna Sutriyanto (RS).

Se sabe que el caso reveló a partir de la operación de captura (OTT) realizada por el KPK el 11 de abril de 2023 en el Centro de Ferrocarriles Clase I para la región central de Java del Ministerio de Transporte. En la actualidad, BTP Clase I de la región central de Java ha cambiado su nombre a BTP Clase I Semarang.

El KPK luego nombró a 10 sospechosos que fueron detenidos directamente en relación con el supuesto caso de corrupción del desarrollo y mantenimiento de las vías del ferrocarril en Java, Sumatra y Sulawesi.

Después de un tiempo, o hasta noviembre de 2024, el KPK ha nombrado hasta 14 sospechosos. El KPK también ha nombrado a dos corporaciones como sospechosos en el caso.

El supuesto caso de corrupción ocurrió en el proyecto de construcción de la vía ferroviaria solista ferroviaria-kadipiro-kalioso; El proyecto de construcción ferroviaria en Makassar, South Sulawesi; Cuatro proyectos de construcción ferroviaria y dos proyectos de supervisión en Lampegan Cianjur, West Java; y la mejora del proyecto de cruzar una trama de Java-suumatra.

En la construcción y mantenimiento del proyecto, se sospecha que el ganador de la implementación del proyecto ha sido organizado por ciertas partes a través de la ingeniería desde el proceso administrativo hasta la determinación del ganador de la licitación. (Hormiga)