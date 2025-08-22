KPK descargó el comportamiento del viceministro Noel Ebenezer en el caso de extorsión de certificación K3

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Establecer viceministro de mano de obra Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) como uno sospechar adivinar extorsión Relacionado con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower.

Leer también: El ministro de salud preocupado por Wamenaker, Noel, se convirtió en sospechoso: ¡el presidente ha recordado no ser corrupto!



El hombre que se llama familiarmente Noel fue nombrado sospechoso junto con otras 10 personas. Él y otros sospechosos fueron detenidos inmediatamente en el Centro de Detención de la Sucursal KPK rojo y blanco, durante los primeros 20 días.

Noel estaba previamente asegurado en la Operación de Catching de KPK (OTT) el miércoles por la noche hasta el jueves por la mañana. El KPK aseguró varios artículos de evidencia en la acción, incluidas docenas de automóviles y efectivo.

Leer también: Después de la certificación K3 OTT, el presidente del ultimátum KPK del ministro intervino para monitorear los servicios públicos





Viceministro de Immanuel Ebenezer se convirtió en sospechoso de KPK

El presidente de KPK, Setyo Budiyanto, dijo que el sospechoso Immanuel Ebenezer como Viceministro supuestamente recibiendo un flujo de fondos de Rp 3 mil millones relacionados con la gerencia Certificación K3 De empresas de servicios de seguridad y salud ocupacional (PJK3).

Leer también: ¡Crítico! Este es el papel de Immanuel Ebenezer en el caso de extorsión de certificación K3



«La cantidad de dinero fluye a los administradores estatales, IEG por un monto de RP3 mil millones en diciembre de 2024», dijo Setyo en una conferencia de prensa el viernes 22 de agosto de 2025.

Según Setyo, los fondos se originaron en el personal de asociación y salud ocupacional, Anitasari Kusumawati (AK) que recibió RP 5.5 mil millones durante 2021-2024 a través del intermediario.

«A partir de los ingresos, parte del flujo de fondos también supuestamente fluye a una serie de otras partes, incluidas IEG», dijo

Además, el KPK reveló que el dinero recibido por Noel provino de los resultados de la extorsión de funcionarios en el Ministerio de Manpower relacionado con la gestión de la certificación K3 propuesta por trabajadores o trabajadores.

Se pide a los trabajadores que envíen la solicitud de certificación K3 que paguen más, si no, se complicarán en la gestión de los certificados K3 o ni siquiera procesaron el certificado.

Se sabe que la tarifa para obtener un certificado K3 en el Ministerio de Manpower solo debe ser RP. 275 mil. Sin embargo, en el campo, los trabajadores se vieron obligados a pagar hasta 20 veces, incluso alcanzando Rp6 millones. Las prácticas malvadas han ocurrido desde 2019 y han durado hasta ahora.

El papel de Noel Ebenezer

El diputado interino de la aplicación del KPK, ASEP Guntur Rahayu, reveló que Immanuel Ebenezer como viceministro de mano de obra, no llevó a cabo la función de control al Ministerio de Manpower, a pesar de que conocía la existencia de prácticas de extorsión en el manejo de la certificación de K3.

«El papel de IEG en su posición como Ministro Adjunto tiene una función de control, debería ser que después de saber que había un proceso incorrecto en la gestión de esta certificación K3, con la autoridad que tenía, debe hacer esfuerzos de inmediato para descartar o detener este proceso de extorsión», dijo ASEP Gunturur

Desafortunadamente, el jefe del voluntario Prabowo Mania en lugar de detener la práctica malvada, después de conocerla, participó en el mal.

«Después de que descubrió que se quedó, incluso preguntando, porque había una suma de dinero y motocicletas, no se llevaba a cabo la función de control, la autoridad que estaba sobre él no se llevó a cabo», dijo ASEP

Aunque el KPK dijo que la práctica de la extorsión de certificados K3 había estado sucediendo desde 2019, mientras que Noel solo se desempeñó como viceministro en octubre de 2025, ASEP enfatizó que si el ex activista 98 ​​no llevaba a cabo sus deberes y funciones como viceministro después de aprender las prácticas de extorsión en la institución que dirigió.

«IEG ingresó (Kemenaker) 2024, en opinión del laico, cuando ingresó inmediatamente detuvo (extorsión) significa que hizo la tarea. Esto de 2019 a 2025 la práctica de extorsión todavía se está ejecutando. Incluso cuando estamos en funcionamiento.

El viceministro Immanuel Ebenezer se disculpó con el presidente Prabowo Subianto después de ser nombrado sospechoso en el supuesto caso de extorsión relacionado con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower.

«Primero, realmente quiero disculparme primero con el presidente, Pak Prabowo. En segundo lugar, me disculpo con mi esposa e hijos. Tercero, me disculpo con el pueblo indonesio», dijo Noel en el edificio KPK, el viernes 22 de agosto de 2025.

Ayudó a ser arrestado por el KPK en una operación de captura (OTT), y afirmó nunca haber sido extorsionado.

«Mi caso no es un caso de extorsión, por lo que la narración exterior no se convierte en una narrativa sucia y mis amigos que están junto a mí hay algunos casos de extorsión», dijo