KPK descarga una cuota especial de Hajj, hay un papel en PIHK

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Descubra la práctica de comprar y vender Haji soñando específicamente entre agencias de viajes. Este modo ocurre debido al organizador especial de peregrinación (Pihk) que no han embolsado permisos oficiales, pero aún pueden enviar peregrinos comprando una cuota de otra oficina.

«Hay una agencia de viajes de Hajj que obtiene una cuota especial de Hajj de otras agencias de viajes porque algunos no tienen permiso para tener un hajj especial. También hay aquellos como esa», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en el KPK Red and White Building, Yakarta, miércoles 24 de septiembre de 2025, citado por Antara.

El portavoz de KPK Budi Praseteto en el KPK Red and White Building, Kuningan, South Yakarta

Budi explicó que los hallazgos ahora fueron explorados por los investigadores de KPK como parte del presunto caso de corrupción para determinar las cuotas y organizar el hajj en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

Además de destacar la práctica de comprar y vender cuota, el KPK también rastreó la existencia de peregrinos especiales que podrían partir de inmediato en el año de pago sin tener que esperar una larga cola.

«Bueno, también en relación con lo que es, para que luego haga que los nuevos peregrinos posibles sin la necesidad de hacer cola o T0, puedan irse inmediatamente para la peregrinación», dijo Budi.

La pérdida de estado alcanza IDR 1 billón

El supuesto caso de corrupción en la cuota del Hajj fue anunciado por primera vez por el KPK el 9 de agosto de 2025, después de pedir información del ex Ministro de Religión, Yaqut cholil qouumasdos días antes.

La institución interreligiosa también coopera con la Agencia de Auditoría Suprema (BPK) indonesia para calcular la pérdida potencial del estado. A partir de los resultados del cálculo inicial, la pérdida de la financiación estatal debido a este caso alcanzó más de RP1 billones.

No solo eso, el KPK también ha impedido que tres personas viajen al extranjero, incluido Yaqut Cholil Qumas.

DPR ri encuentra las irregularidades

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial (Pansus) del cuestionario del Parlamento Hajj también destacó anteriormente las irregularidades en la distribución de la cuota Hajj 2024.

El Comité Especial evaluó que la decisión del Ministerio de Religión dividió la cuota adicional de 20 mil peregrinos con un esquema de 50:50, a saber, 10 mil para Hajj regular y 10 mil para Hajj especial, al contrario de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah.

En este reglamento, la parte de la cuota especial Hajj se establece en un 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para el Hajj regular.