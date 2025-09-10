KPK descarga el modo especial de cuota Hajj

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Estados que compran y venden Haji soñando Específicamente en el caso de presunta corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, no se llevó a cabo directamente.

«No directamente», dijo la actuación y la ejecución interina del KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

ASEP explicó que después de 20,000 cuotas adicionales para el hajj del gobierno de Arabia Saudita se dividió en 10,000 cuotas para el hajj regular y 10,000 cuotas para el hajj especial, funcionarios, funcionarios Ministerio de Religión distribuyó la cuota adicional de Hajj especial a la Asociación de Agencia de Viajes Hajj.



Tarea interina para el diputado para la aplicación y ejecución de KPK Asep Guntur Rahayu Foto : KPK RI Catch de pantalla de YouTube

«Entonces la cuota fue distribuida por cada una de estas asociaciones al agente de viajes (Agencia de viajes de Hajj, ed.) Que eran miembros de sus asociaciones», dijo.

Explicó que la cuota también se había organizado para cada agencia de peregrinación para que no fuera vinculada en función del dinero propiedad de las agencias.

«Significa cuántos A, depende de cuánto dinero tiene, no. Sin embargo, esto se ha establecido, así», dijo.

Después de eso, cada agencia de viajes de HAJJ pagó algo de dinero a través de su asociación. Luego, la asociación paga el dinero a los funcionarios del Ministerio de Religión.

El funcionario del Ministerio de Religión, dijo ASEP, recibió una tarifa de compromiso por cuota de peregrinación de 2,600 a 7,000 dólares estadounidenses.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero. Uno de ellos es un ex ministro de religión Yaqut Cholil Qouumas.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)