KPK cuestionando BI y OJK distribuyen fondos de RSE a la fundación propiedad de miembros del DPR

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Establezca dos miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes XI para 2019-2024 Satori (ST) y Heri Gunawan (HG) como sospechosos CSR Banco Indonesia y Autoridad de Servicios Financieros en 2020-2023.

El KPK sospecha que los dos miembros del consejo recibieron RP28.38 mil millones del caso de CSR Bank Indonesia y Ojk. El dinero supuestamente fluye a través de las bases administradas por los sospechosos ST y HG.

«En el período 2021-2023, las fundaciones administradas por HG y ST han recibido dinero de la Comisión de Representantes de los socios laborales XI, pero no llevaron a cabo actividades sociales como se requiere en la propuesta para la solicitud de asistencia de financiación social», dijo el diputado de actuación para la asistencia y ejecución de KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Round and White Building, Jakarta, Jueves, Augusto 7, 205.

ASEP cuestionó por qué Bank Indonesia y la Autoridad de Servicios Financieros distribuyeron Fondos de Responsabilidad Social Corporativa (CSR) a una fundación propiedad de un miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes XI.

«¿Por qué (fondos de RSE) no se dan, por ejemplo, a fundaciones que no son propiedad de miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes XI o externos designados por miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes XI?» dijo la actuación y la ejecución interina de KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, Yakarta, jueves 7 de agosto de 2025.

Según ASEP, esta es una gran pregunta para el KPK, por lo que se revelará en el manejo de supuestos casos de corrupción en la distribución de los fondos CSR BI y OJK. «Más adelante en el manejo de este caso, revelaremos», dijo.

El KPK actualmente está investigando casos de presunta corrupción en la distribución de fondos del Programa de Responsabilidad Social Corporativa del Banco Indonesia (RSE), o una supuesta corrupción en el uso de fondos del Programa Social de Indonesia Bank (PSBI) y trabajadores de extensión de servicios financieros (PJK) en 2020-2023.

El caso comenzó con un informe sobre los resultados del Centro de Informes y Análisis de Análisis (LHA) para las transacciones financieras (PPATK) y las quejas públicas. El KPK ha estado realizando una investigación general desde diciembre de 2024.

Los investigadores de KPK han registrado dos ubicaciones sospechosas de almacenar evidencia relacionada con el caso.

Las dos ubicaciones son el Banco de Indonesia en Jalan Thamrin, Central Yakarta, que se registró el 16 de diciembre de 2024, y la Oficina de la Autoridad de Servicios Financieros fue buscada el 19 de diciembre de 2024.

El KPK el 7 de agosto de 2025, nombraron miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes XI para 2019-2024 Satori (ST) y Heri Gunawan (HG) como sospechosos en el caso. En cuanto a ellos son actualmente Miembro de DPR Período RI 2024-2029.