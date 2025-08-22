KPK confiscó RP170 millones y 2.201 dólares estadounidenses del viceministro de OTT Noel

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Confiscar efectivo alrededor de Rp170 millones y 2.201 dólares estadounidenses relacionados con casos que involucran al viceministro de mano de obra (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan.

«También hay efectivo aproximadamente alrededor de Rp170 millones y hay 2.201 dólares estadounidenses, y varias otras fracciones», dijo el presidente de KPK, Setyo Budiyanto, en el KPK Red and White Building, Yakarta, el viernes 22 de agosto de 2025.

El caso con respecto a la acusación extorsión Relacionado con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower.

Además del efectivo, la sorpresa de este caso es el número de evidencia confiscada por el KPK de las partes aseguradas en la operación de operaciones de captura o Ot El miércoles por la noche, hasta 22 vehículos.

Esto muestra que estos activos son de alto valor y tienen sospechar hace mucho tiempo.

«La cantidad es bastante y tiene un valor lo suficientemente alto. Esto es relevante que la práctica de presunta extorsión ha ocurrido desde el período de tiempo anterior. En la investigación de este caso, es decir, desde 2019 hasta ahora», dijo

El KPK atrapó a 11 personas como sospechosos de presuntas prácticas de extorsión en la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3) en el Ministerio de Manpower (Kemenaker).

Se sospechaba que los 11 sospechosos violaron la carta E y/o el Artículo 12B de la Ley de la República de Indonesia Número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción modificados por la ley número 20 de 2001 Jo. Artículo 55 párrafo (1) a 1 del Código Penal.

Además, el KPK detuvo a los sospechosos durante los primeros 20 días, que comienza el 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025 en el Centro de Detención de la Rama de Edificio Rojo y Blanco de KPK.