KPK confiscó dos activos del ex personal experto de Menaker relacionado con el caso de extorsión de TKA

Yakarta viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Confiscar dos activos del antiguo personal experto del ministro de mano de obra en el campo de la era de las relaciones internacionales Menerista Yassierli, a saber, Haryanto.

Juicio hipotecario Esto se llevó a cabo la semana pasada relacionada con el supuesto caso de extorsión en la gestión del plan de uso una fuerza laboral extranjera o rptka en el ministerio de mano de obra.

«Los activos están en forma de tierra o edificios», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a periodistas en Yakarta, el domingo 28 de septiembre de 2025.

Budi explicó que la tierra confiscada y los activos de construcción, a saber, un área alquilada de 90 metros cuadrados en la región de Cimanggis, Depok City y una casa de 180 metros cuadrados en la región de Sentul, Bogor Regency, Java Occidental.

El Haryanto fue uno de los ocho sospechosos en el caso RPTKA.

«Los dos activos fueron comprados en efectivo cuyo dinero supuestamente se produjo de la supuesta extorsión de los agentes de TKA. Los dos activos estaban entonces en nombre de sus familiares», explicó.

Anteriormente, el 5 de junio de 2025, el KPK reveló la identidad de ocho sospechosos de casos de extorsión en el acuerdo de Rptka en el Ministerio de Manpower, a saber, el aparato civil estatal en el Ministerio de Mano Alfa Eshad.

Según el KPK, los sospechosos en el período 2019-2024 han recolectado alrededor de Rp53.7 mil millones de la extorsión de la gestión de RPTKA.

El KPK explicó que el RPTKA es un requisito que los trabajadores extranjeros deben cumplir para trabajar en Indonesia.

Si el Ministerio de mano de obra no emite el RPTKA, la emisión de permisos de trabajo y permisos de residencia se verán obstaculizados para que los trabajadores extranjeros sean multados con Rp1 millones por día. Por lo tanto, el solicitante de RPTKA se vio obligado a dar dinero al sospechoso.

Además, el KPK reveló que supuestamente se produjo el caso de extorsión de la gestión del RPTKA desde la era de Abdul Muhaimin Iskandar o Cak Imin como Ministro de Manpower y Transmigración en el período 2009-2014, que luego continuó Hanif Dhakiri en 2014-2019 e Ida Fauziyah en 2019-2024.

El KPK luego arrestó a los ocho sospechosos. El primer grupo para cuatro sospechosos el 17 de julio de 2025, y el segundo grupo el 24 de julio de 2025.