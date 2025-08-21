KPK confiscó dinero y docenas de vehículos de lujo en Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Docenas seguras vehículo cuatro ruedas (automóvil) y motocicletas en operaciones de arresto (Ot) Casos de presunta corrupción cometida por el viceministro de mano de obra Immanuel Ebenezer Alias ​​Noel.

El KPK arrestó a la mano de Noel junto con una serie de otras partes relacionadas con la supuesta extorsión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3).

«Hay docenas de automóviles, y hay una moto Ducati», dijo el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto, cuando se confirma en Yakarta, el jueves 21 de agosto de 2025.

Además de docenas de vehículos, el KPK también obtuvo efectivo en el OTT.

Cabaret allí Viceministro El KPK reveló que el KPK reveló que el KPK ocurrirá el miércoles 20 de agosto de 2025.

El vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto, dijo que el OTT estaba relacionado con la presunta extorsión, y hubo otras 10 personas que fueron arrestadas con el Vice Ministro.

El KPK tiene 1 x 24 horas para determinar el estado de las partes capturadas.