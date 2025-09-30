KPK confiscó a Ilham Habibie Rp 1.3 mil millones y devolvió Mercy Bj Habibie

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) confiscar Dinero Rp1.3 mil millones de Ilham Akbar Habibie (IAH), y decidió regresar móvil pertenece a su padre, a saber, el tercer presidente de la República de Indonesia BJ Habibieque actualmente todavía está en Bandung, West Java.

«Sí, más tarde el automóvil será devuelto al hermano Iah porque el hermano Iah ha regresado, y se ha hecho la confiscación, a saber, RP 1.3 mil millones, que es un pago realizado por el hermano de RK a Iah por la compra del vehículo», dijo el portavoz de KPK Budi Prasto en el edificio Red y Blanco de KPK, Jakarta, martes.



El portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el edificio KPK Red and White

El dinero de pago mencionado por Budi es el dinero utilizado por el ex gobernador de Java Occidental Ridwan Kamil (RK) para comprar una unidad de vehículo de cuatro ruedas o Mercedes-Benz 280 SL en nombre de BJ Habibie, pero el dinero es solo el 50 por ciento del precio de compra total acordado acordado entre Ridwan Kamil con Ilham Habibieque es RP 2.6 mil millones.

Dijo que la decisión del KPK de confiscar RP 1.300 millones y devolvió el automóvil como un paso para restaurar las pérdidas financieras estatales relacionadas con el supuesto caso de corrupción de proyectos de adquisición de publicidad en los bancos de desarrollo regional de Java y Banten o bancos de BJB para 2021-2023.

«La confiscación de RP1.3 mil millones es también el primer paso del KPK para optimizar la recuperación de activos (restaurar las pérdidas financieras estatales, ed.) En este caso, incluso en los mismos procesos o pruebas. Es decir, hay un flujo de dinero del hermano de RK al hermano Iah por la compra de la antigüedad», explicó.

Mientras tanto, Ilham Habibie dijo que el KPK lo llamó para firmar las actas relacionadas con el proceso de devolver el auto de su padre.

«Entonces, hace unas pocas o dos semanas, he entregado dinero a la KPK de acuerdo con sus solicitudes. Además, este es el proceso de devolver el automóvil a nuestro lado», dijo Ilham después de reunirse con investigadores de KPK en el edificio KPK Red and White, Yakarta.

En el presunto caso de corrupción del Bank BJB, los investigadores de KPK el 13 de marzo de 2025 han nombrado a cinco sospechosos, quienes en el caso del caso sirvieron como siguiente, a saber, el director del BJB Bank, director Yuddy Renaldi (año) y Oficial de Making de Compromiso (PPK), así como el Secretario Corporativo del Bank BJB Widi Hartoto (WH).

Además, el controlador de la agencia Antedja Muliatama y Horizon Kreasi Mandiri Asikin Dulmanan (IAD), la publicidad BSC y la agencia Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik (Suh), y la agencia exitosa de Cipta Karya Control con Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Los investigadores de KPK estiman las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción en el banco de BJB alrededor de RP 222 mil millones.

El 10 de marzo de 2025, el KPK buscó en la casa de Ridwan Kamil relacionada con la investigación de presuntos casos de corrupción en el banco de BJB, y también incautó las motos al automóvil desde la búsqueda.

Hasta el martes 30 de septiembre, se registró que se habían registrado 204 días, Ridwan Kamil no había sido llamado por el KPK después de la búsqueda. (Hormiga)