KPK confiscó 24 vehículos relacionados con el caso de extorsión de Wamenaker, el más pertenecía a Irvian Bobby

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) reveló que había confiscado hasta 24 vehículoTanto dos y cuatro ruedas, en un caso que involucra al ex viceministro de mano de obra Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG).

«Sí, eso es correcto. Entonces, hasta hoy (martes 8/26) Sí, ya hay 24 vehículos que se han asegurado», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el KPK Red and White Building, Yakarta, el martes.

Budi explicó que la adición de los dos vehículos consistía en una unidad de Toyota Alphard de cuatro ruedas Alphard de cuatro ruedas de la búsqueda en la casa de Immanuel Ebenezer, y un Toyota Land Cruiser marcaba el vehículo de cuatro ruedas.

Para Land Cruiser, Budi dijo que el propietario todavía estaba relacionado con el supuesto caso extorsión En la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) en el Ministerio de Manpower.



Sospecha de extorsión de la certificación K3 Kemenaker Irvian Bobby Mahendro

«El propietario todavía está relacionado con este caso, pero luego veremos nuevamente, porque de hecho la investigación de este caso aún continúa. También es posible que también haya participación en otras partes», dijo.

Mientras tanto, el KPK también anunció la propiedad de 22 vehículos que habían sido confiscados previamente, a saber, 15 vehículos de cuatro ruedas y siete vehículos de dos ruedas.

12 vehículos de cuatro ruedas pertenecientes al sospechoso, así como al coordinador del personal institucional y K3 en el campo Kemenaker Año 2022-2025 Irvian Bobby Mahendro (IBM)

1. Toyota Corolla Cross

2. Hyundai Palisade

3. Suzuki Jimny

4. Jeep

5. Toyota Hilux

6. Mitsubishi Expander

7. Hyundai Stargazer

8. Honda CRV

9. BMW 3301

10. Honda CRV

11. Mitsubishi Expander

12. Nissan GTR

Un vehículo de cuatro ruedas perteneciente al sospechoso, así como a un sub-coordinador de la Dirección de Seguridad Laboral del Ministerio de Religión de Bina K3 en 2020-2025 Subhan (SB)

1. Mitsubishi Pajero Sport

Un vehículo de cuatro ruedas perteneciente al sospechoso y director del Ministerio de Desarrollo Institucional del Ministerio de Manpower en 2021 febrero de 2025 Hery Sutanto (HS)

1. Honda CRV

Una unidad de vehículos de cuatro ruedas propiedad del sospechoso y el coordinador de la prueba y evaluación de la competencia de seguridad laboral del Ministerio de Manpower en 2022 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

1. Hyundai Palisade

Seis vehículos de dos ruedas pertenecientes al sospechoso Irvian Bobby Mahendro

1. Vespa Sprint S 150

2. Ducati Hypermotard 950

3. Ducati xdiavel 1200

4. Ducati Multistrada V4 RS

5. Ducati Streetfighter

6. Vespa

Un vehículo de dos ruedas perteneciente al sospechoso Immanuel Ebenezer Gerungan

1. Ducati Scramler

Anteriormente, el 22 de agosto de 2025, el KPK nombró a Immanuel Ebenezer como viceministro de mano de obra junto con otras diez personas como sospechosos en el supuesto caso de extorsión relacionados con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower.

En la misma fecha, Immanuel Ebenezer espera obtener amnistía del presidente Prabowo Subianto. Sin embargo, fue retirado de su posición como Wamenaker por el presidente.

Según la información recopilada, la siguiente identidad de los 11 sospechosos en el momento del caso:

1. Coordinador de la Sociedad y Personal K3 Persons de 2022-2025 Irvian Bobby (IBM)

2. Coordinador de pruebas y evaluación de competencias de seguridad laboral del Ministerio de Manpower en 2022 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

3. Sub-coordinador de Dirección de Seguridad Ocupacional de K3 Bina K3 Kemenaker en 2020-2025 Subhan (SB)

4. El personal de la Asociación y el Personal de Salud Ocupacional del Ministerio de Manpower en 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)

5. Director General de Desarrollo de Supervisión del Empleo (Binwasnaker) y K3 Kemenaker en marzo-agosto 2025 Fahrurozi (FRZ)

6. Director de Desarrollo Institucional del Ministerio de Handal en 2021-Febrero de 2025 Hery Sutanto (HS)

7. Sub-coordinador en el Ministerio de Manpower de Sekarsari Kartika Putri (SKP)

8. Coordinador en el Ministerio de Manpower Supriadi (SUP)

9. Pt Kem Indonesia Temurila (TEM)

10. Pt Kem Indonesia Miki Mahfud (MM)

11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG). (Hormiga)