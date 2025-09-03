KPK confiscó 18 tierras en un área de 4.7 hectáreas en el caso Rptka Kemenaker

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) ha incautado 18 parcelas de tierras con un total de 4.7 hectáreas relacionadas con supuestos casos extorsión En la gestión del plan para el uso de trabajadores extranjeros (RPTKA) dentro del Ministerio de Manpower.

«La tierra incautada el martes (2/9) se encuentra en Karanganyar, Java central», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, a periodistas en Yakarta el miércoles

Budi dijo que los activos se obtuvieron del dinero recaudado por sospechar Jamal shodiqin (JS) y Haryanto (H) de la extorsión de agentes de TKA.

Ilustración de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK)

Además, dijo que los activos están actualmente en nombre de la familia y los familiares de los dos sospechosos.

«Los investigadores aún continuarán rastreando y rastreando otros activos que supuestamente están relacionados o obtenidos de los supuestos actos penales de corrupción», dijo.

Según él, el KPK llevó a cabo este paso para probar el caso, así como el paso inicial para optimizar la recuperación de pérdidas financieras estatales.

El 5 de junio de 2025, el KPK reveló la identidad de ocho sospechosos en el caso de extorsión en la gestión de RPTKA a Kemenakera saber, el aparato civil estatal en el Ministerio de Manpower llamado Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin y Alfa Eshad.

Según el KPK, los sospechosos en el período 2019-2024 han recolectado alrededor de Rp53.7 mil millones de la extorsión de la gestión de RPTKA.

El KPK explicó que el RPTKA es un requisito que los trabajadores extranjeros deben cumplir para trabajar en Indonesia.

Si el Ministerio de mano de obra no emite el RPTKA, la emisión de permisos de trabajo y permisos de residencia se verán obstaculizados para que los trabajadores extranjeros sean multados con Rp1 millones por día. Por lo tanto, el solicitante de RPTKA se vio obligado a dar dinero al sospechoso.

Además, el KPK reveló que supuestamente se produjo el caso de extorsión de la gestión del RPTKA desde la era de Abdul Muhaimin Iskandar o Cak Imin como Ministro de Manpower y Transmigración en el período 2009-2014, que luego continuó Hanif Dhakiri en 2014-2019 e Ida Fauziyah en 2019-2024.

El KPK luego arrestó a los ocho sospechosos. El primer grupo para cuatro sospechosos el 17 de julio de 2025, y el segundo grupo el 24 de julio de 2025. (Ant)