KPK Confisca Dinero Después De Registrar La Oficina Del Regente De Ponorogo

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) reveló haber confiscado una suma de dinero en efectivo en la residencia oficial Regente de PonorogoJava Oriental.

«Desde la residencia oficial del regente, los investigadores también obtuvieron pruebas de dinero», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a los periodistas en Yakarta, el martes 11 de noviembre de 2025.

Según Budi, esta evidencia será una guía para los investigadores en el proceso de manejo de casos relacionados con operaciones encubiertas (OTT). Sugiri Sancoko mientras se desempeñaba como regente de Ponorogo.

Previamente, el 9 de noviembre de 2025, la Comisión para Erradicación de la Corrupción anunció que había designado a cuatro personas como sospechosas del presunto caso. soborno gestión de puestos, proyectos de trabajo en el Hospital General Dr. Regional. Harjono Ponorogo y otros recibos o gratificaciones dentro del Gobierno de la Regencia de Ponorogo, Java Oriental.

El regente de Ponorogo Sancoko Sotbanya en el KPK Foto : ENTRE FOTOS/Hafidz Mubarak A

Las cuatro personas son el Regente de Ponorogo, Sugiri Sancoko (SUG), el Director de RSUD Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (YUM), el Secretario Regional de Ponorogo Agus Pramono (AGP) y Sucipto (SC) como partes privadas o socios del Hospital Regional de Ponorogo.

En el presunto grupo de sobornos a directivos de oficinas, los destinatarios del soborno fueron Sugiri Sancoko y Agus Pramono. Mientras tanto, el sobornador fue Yunus Mahatma.

En el presunto grupo de sobornos en un proyecto de trabajo en el Hospital Regional de Ponorogo, los destinatarios del soborno fueron Sugiri Sancoko y Yunus Mahatma. Mientras tanto, el sobornador era Sucipto.

En cuanto al supuesto grupo de gratificación dentro del Gobierno de Ponorogo, el destinatario del soborno fue Sugiri Sancoko. Mientras tanto, el sobornador fue Yunus Mahatma. (Hormiga)