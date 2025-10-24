KPK confirma que el estatus de la sospechosa Lisa Mariana no obstaculiza la investigación del caso BJB

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) indica el estado sospechar celebridad mariana lisa no obstaculizará la investigación de casos de presunta corrupción en proyectos de contratación de publicidad en el Banco de Desarrollo Regional de Java Occidental y Banten o Banco BBJ período 2021-2023.

Así lo transmitió el portavoz del Comité de Erradicación de la Corrupción, Budi Prasetyo, en respuesta a la designación de Lisa como sospechosa en el caso de presunta calumnia y difamación contra el exgobernador de Java Occidental. Ridwan Kamil.

«Por supuesto, esto no es un obstáculo porque en el proceso de aplicación de la ley, el Comité para la Erradicación de la Corrupción, la Policía Nacional y también la Fiscalía tienen el mismo compromiso de seguir realizando sinergias y colaboración para que el manejo de los casos, especialmente la erradicación de la corrupción, pueda ser progresivo», dijo Budi citado en ANTARA, el viernes 24 de octubre de 2025.

Budi luego explicó que la investigación del caso del Banco BJB no se verá obstaculizada porque los agentes del orden están comprometidos a apoyarse mutuamente.

«También podemos coordinarnos con respecto a este asunto», dijo Budi al responder si kpk estaba preocupado o no si Lisa Mariana fue detenida por la policía.

Mientras tanto, al discutir el reexamen de Lisa Mariana, Budi dijo que el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) reexaminará la información y la información necesaria en la investigación del caso del Banco BJB.

Anteriormente, el 25 de agosto de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción dijo que aún necesitaba la declaración de Lisa Mariana.

Esto se debió al interrogatorio del 22 de agosto de 2025, en el que Lisa Mariana no se encontraba en buenas condiciones cuando fue interrogada como testigo en el caso del Banco BJB.

Mientras tanto, el 19 de octubre de 2025, Lisa Mariana fue anunciada como sospechosa en el presunto caso de difamación contra el exgobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil.

En el presunto caso de corrupción del Banco BJB, los investigadores de KPK nombraron el 13 de marzo de 2025 a cinco sospechosos, que en el año del caso ocupaban los siguientes cargos, a saber, el Director Principal del Banco BJB Yuddy Renaldi (YR) y el Oficial de Compromiso (PPK) y Jefe de la División de Secretaria Corporativa del Banco BJB Widi Hartoto (WH).

Aparte de eso, el controlador de las agencias Antedja Muliatama y Cakrawala Kreasi Mandiri es Ikin Asikin Dulmanan (IAD), el controlador de la agencia de publicidad BSC y Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), y el controlador de la agencia Cipta Karya Sukses con Sophan Jaya Kusuma (SJK).