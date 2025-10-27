KPK Confirma Pramono Y Detiene La Investigación Sobre El Terreno Del Hospital Sumber Waras

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) poner fin a la investigación sobre la compra tierra Hospital Sumber Waras en el oeste de Yakarta. El portavoz de KPK, Budi Prasetyo, admitió que su partido no encontró ningún elemento ilegal en la compra del terreno.

«La investigación del caso se detuvo porque no se encontraron elementos de actos ilegales», dijo Budi a los periodistas el lunes 27 de octubre de 2025.

Budi destacó que el proceso de compra de tierras se ajusta a la normativa. Según él, el estado del terreno es claro.

«El proceso de adquisición también se ha llevado a cabo de acuerdo con los procedimientos legales formales», dijo.

El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, destacó que el terreno del hospital Sumber Waras en el oeste de Yakarta ya no es un problema. Su partido está dispuesto a continuar el proyecto de desarrollo. hospital tipo A en el terreno.

Pramono lo transmitió después de inspeccionar la ubicación del terreno junto al Hospital Sumber Waras, el lunes 27 de octubre de 2025.

«Hoy visité un terreno que pertenece al Gobierno Provincial de DKI Yakarta, a saber, el hospital, junto al Hospital Sumber Waras», dijo Pramono a los periodistas.

Pramono explicó que el proceso de investigación sobre la compra de terrenos realizado por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) ha finalizado.

«Este terreno fue comprado en diciembre de 2014 por gobierno DKI Yakarta y en ese momento finalmente se encontró que el NJOP se consideraba demasiado alto, por lo que había una diferencia de casi 191 mil millones de IDR», dijo Pramono.

«En 2014, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) llevó a cabo una investigación. Sabemos que el estado de la investigación se detuvo en 2023», continuó.

Pramono dijo que cuatro de los cinco hallazgos de la Agencia de Auditoría Financiera (BPK) relacionados con este terreno se han resuelto. Incluyendo lo relativo al Impuesto sobre el Terreno y la Edificación (PBB).

«Por eso, yo, como gobernador de Yakarta, informé al gobierno central y gracias a Dios recibimos todo el apoyo del gobierno central. Así que, con ese apoyo, estamos aún más entusiasmados con la solución de este problema y pronto construiremos un hospital tipo A en un área de 3,6 hectáreas», dijo Pramono.