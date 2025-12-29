KPK cita al exsecretario de Estado Beni Saputra como testigo en el caso de soborno de Ade Kuswara

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) convocó al exsecretario del Departamento de Asentamientos Humanos y Ordenación del Territorio (Sekdis CKTR) de Bekasi Regency, Java Occidental, Beni Saputra (BS).

Lea también: El exlíder del Comité de Erradicación de la Corrupción dice que no vale la pena detener el caso de corrupción minera IDR 2,7 T en el norte de Konawe



el es llamado como testigo en casos sospechosos soborno bono de proyecto dentro del Gobierno de la Regencia de Bekasi (Pemkab).

«En la continuación de la investigación del caso Bekasi, hoy (lunes 29 de diciembre de 2025), el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) programó la citación del testigo, BS, un particular o exsecretario del Departamento de Planificación Espacial y Asentamientos Humanos de Bekasi Regency», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a los periodistas, citado por ANTARA, el lunes 29 de diciembre de 2025.

Lea también: Se pidió al Comité de Erradicación de la Corrupción y a la Fiscalía General que investigaran al regente de Nias del Norte, este es el motivo



Budi explicó que Beni Saputra estaba programado para ser interrogado por investigadores de KPK sobre el caso que lo involucraba. Regente de Bekasi discapacitado y su padre, es decir Ade Kuswara Kunang (ADK) y HM Kunang (HMK).

Según la información recopilada, Beni Saputra fue una de las diez personas arrestadas cuando el KPK llevó a cabo una serie de operaciones encubiertas (OTT) en relación con este caso.

Lea también: KPK detiene caso de presunta corrupción en permisos de extracción de níquel Rp. 2,7 billones en el norte de Konawe, esta es la razón



Anteriormente, el KPK llevó a cabo su décima operación encubierta (OTT) en 2025 y arrestó a diez personas en Bekasi Regency, Java Occidental, el 18 de diciembre de 2025.



KPK detiene al regente de Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK) Foto : ENTRE FOTOS/Hafidz Mubarak A/rwa.

El 19 de diciembre de 2025, el KPK reveló que ocho de cada diez personas fueron llevadas al Edificio Rojo y Blanco del KPK, en Yakarta, para un examen intensivo. Dos de las ocho personas incluyen a Ade Kuswara y su padre, HM Kunang.

En la misma fecha, el Comité para la Erradicación de la Corrupción anunció que había confiscado cientos de millones de rupias en un caso sospechoso de estar relacionado con el soborno de un proyecto en Bekasi Regency.

El 20 de diciembre de 2025, la Comisión de Erradicación de la Corrupción anunció al regente de Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK), el padre del regente de Bekasi y el jefe de la aldea de Sukadami, distrito sur de Cikarang, regencia de Bekasi, HM Kunang (HMK) y un privado llamado Sarjan (SRJ) como sospechosos en el presunto caso de soborno.

El KPK dijo que Ade Kuswara y HM Kunang eran sospechosos de supuestamente recibir sobornos, mientras que Sarjan era sospechoso de presuntamente dar sobornos.