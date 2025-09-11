KPK Cecar Ex Wamenaker Noel sobre tres autos que faltan en Rumdin

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) nuevamente examinó al ex viceministro de mano de obra (Viceministro) Immanuel Ebenezer El jueves 11 de septiembre de 2025.

La inspección está relacionada con tres vehículos de cuatro ruedas o móvil Faltando de la residencia oficial (Rumdin) que llevaba mientras servía como viceministro.

«Uno de ellos se refiere a la confiscación de estos vehículos», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el KPK Red and White Building, citado el viernes 12 de septiembre de 2025.

Además, Budi dijo que el KPK examinó a Immanuel Ebenezer con respecto a la sustancia del supuesto caso extorsión relacionado con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) Dentro del Ministerio de Manpower.

Anteriormente, el KPK el 26 de agosto de 2025 reveló que faltaban tres autos de la residencia oficial de Immanuel Ebenezer, a saber, un Toyota Land Cruiser, un Mercedes-Benz y One Baic.

El KPK el 2 de septiembre de 2025 anunció que un Toyota Land Cruiser había sido devuelto por partes relacionadas.

En la misma fecha, Ebenezer afirmó a sus hijos que trasladaron los tres autos por miedo.

Mientras que el 9 de septiembre de 2025, un Mercedes-Benz, y un Baic había sido devuelto al edificio KPK Red and White.

En cuanto al 22 de agosto de 2025, el KPK estableció a Immanuel Ebenezer como viceministro de mano de obra junto con otras diez personas como sospechosos en el supuesto caso de extorsión relacionado con la gestión de los certificados K3 dentro del Ministerio de Manpower.

En la misma fecha, Immanuel Ebenezer esperaba obtener amnistía del presidente Prabowo Subianto, pero el presidente lo retiró de su cargo como viceministro por el presidente.

Según la información recopilada, la siguiente identidad de los 11 sospechosos en el momento del caso:

1. Coordinador de la Sociedad y Personal K3 Persons de 2022-2025 Irvian Bobby (IBM)

2. Coordinador de pruebas y evaluación de competencias de seguridad laboral del Ministerio de Manpower en 2022 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

3. Sub-coordinador de Dirección de Seguridad Ocupacional de K3 Bina K3 Kemenaker en 2020-2025 Subhan (SB)

4. El personal de la Asociación y el Personal de Salud Ocupacional del Ministerio de Manpower en 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)

5. Director General de Desarrollo de Supervisión del Empleo (Binwasnaker) y K3 Kemenaker en marzo-agosto 2025 Fahrurozi (FAH)

6. Director de Desarrollo Institucional del Ministerio de Handal en 2021-Febrero de 2025 Hery Sutanto (HS)

7. Subkoordinador en el Ministerio de Manpower de Sekarsari Kartika Putri (SKP)

8. Coordinador en el Ministerio de Manpower Supriadi (SUP)

9. Pt Kem Indonesia Temurila (TEM)

10. Pt Kem Indonesia Miki Mahfud (MM)

11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG). (Hormiga)