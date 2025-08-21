KPK Call Immanuel Ebenezer ya está en el KPK

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) dijo el viceministro de mano de obra (Viceministro), Immanuel Ebenezer O Noel está en el edificio KPK rojo y blanco.

«Sí», dijo el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto, cuando se confirmó en Yakarta el jueves.

En una operación de artesanía (Ot) Noel, la institución interreligiosa también obtuvo 10 personas. El KPK también incautó docenas de vehículos de cuatro ruedas (automóviles) y motocicletas en la operación.

Viceministro de Manpower (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Doc: Especial) Foto : Viva.co.id/natania longdong

Noel fue arrestado por el KPK por supuesta extorsión de la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3).

«Hay docenas de automóviles, y hay una moto Ducati», dijo Fitroh.

Además de docenas de vehículos, el KPK también obtuvo efectivo en el OTT.

La noticia de Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer fue revelada por el KPK que ocurrió el miércoles por la noche, 20 de agosto de 2025.

El KPK tiene 1 x 24 horas para determinar el estado de las partes capturadas. (Hormiga)