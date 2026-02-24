KPK busca importar 105.000 camionetas de la India para los Kopdes rojos y blancos

VIVA – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) también supervisó el plan de adquisiciones de 105.000 automóviles de India para el programa Cooperativo de Aldea Roja y Blanca/Subdistrito llevado a cabo por PT Nusantara Food Agrinas (Persero).





El presidente del Comité para la Erradicación de la Corrupción, Setyo Budiyanto, dijo que la supervisión llevada a cabo por la agencia anticorrupción se realiza a través de una evaluación de riesgo de corrupción (RCA). La evaluación realizada por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción se enmarca en la prevención de la corrupción, para que en el futuro no haya problemas.

«Sí, lo estamos estudiando, siempre y cuando todavía sea potencial», dijo el presidente de KPK, Setyo Budiyanto, el martes 24 de febrero de 2026.





Setyo dijo que el Comité de Erradicación de la Corrupción (KPK) todavía está monitoreando los próximos pasos de Agrinas Pangan, después de que el liderazgo de la RPD RI sugiriera que primero se pospusiera la adquisición de cientos de miles de vehículos.

«Creo que ellos, el gobierno, ya saben qué es lo mejor para garantizar que este programa estratégico pueda funcionar bien, ser útil y beneficiar a toda la comunidad», afirmó.





Anteriormente, el director presidente de PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, afirmó que Agrinas Pangan pudo lograr una eficiencia de hasta 46,5 billones de IDR a partir de la adquisición de instalaciones e infraestructura de apoyo para los Kopdes Rojo y Blanco, en forma de adquisición de 105 mil unidades de vehículos. levantar de la India.

«Al adquirir estas instalaciones e infraestructura, Agrinas Pangan puede lograr una eficiencia de 46,5 billones de rupias», dijo Joao en una conferencia de prensa en Yakarta, el martes 24 de febrero de 2026.

Joao negó que en la adquisición de 105 mil vehículos operativos para Kopdes Merah Putih no participaran fabricantes locales. Según sus palabras, Agrinas fue el primero en ofrecer la licitación a los productores locales.

En una conferencia de prensa celebrada el martes 24 de febrero de 2026, Joao mostró una serie de documentos de invitación a adquisiciones para varias empresas automotrices nacionales, incluida la capacidad de los fabricantes locales para satisfacer las necesidades de los vehículos Kopdes Rojo y Blanco.

Varios fabricantes están dispuestos a adquirir unidades según las especificaciones requeridas por Agrinas con capacidad de producción limitada. Después de la calificación y negociación, los fabricantes de camiones locales que cumplan con los requisitos solo pueden producir vehículos con una capacidad de producción máxima de 45.000 unidades.

Mientras tanto, otras marcas populares en Indonesia, como Toyota Astra, Suzuki Carry, Daihatsu Grandmax, se ofrecieron a participar en la licitación, pero los precios ofrecidos eran mucho más caros, según Joao, el precio equivalía incluso a una camioneta 4×4 importada de la India.