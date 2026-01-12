KPK busca en la oficina de impuestos intermedia del norte de Yakarta

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) hacer buscar a la oficina de servicio Impuesto (KPP) Madya Jakarta Utara (Jakut) el lunes 12 de enero de 2026.

Lea también: Al solicitar que se revise la normativa fiscal para los agentes de seguros, PAAI da una explicación



Esta búsqueda fue confirmada directamente por el portavoz del KPK, Budi Prasetyo.

«Hoy el equipo llevó a cabo una búsqueda en el KPP Intermedio del Norte de Yakarta», dijo Budi a los periodistas, citado por ANTARA.

Lea también: Resultados del estudio LPEM UI: el sistema híbrido se considera más eficaz para mantener los ingresos fiscales estatales



Budi explicó que la búsqueda en el KPP Intermedio del Norte de Yakarta estaba relacionada con la investigación de un caso sospechoso. soborno relacionadas con auditorías fiscales dentro del KPP Intermedio del Norte de Yakarta en la Dirección General de Impuestos del Ministerio de Finanzas para el período 2021-2026.

Anteriormente se informó que el Comité para la Erradicación de la Corrupción no operación de picadura (OTT) por primera vez en 2026, del 9 al 10 de enero de 2026, y arrestó a ocho personas.

Lea también: La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) califica el caso de soborno de reducción de impuestos OTT como un ejemplo de fuga de ingresos estatales a la que aludió Prabowo



El 9 de enero de 2026, el KPK declaró que el OTT estaba relacionado con supuestos acuerdos fiscales en el sector minero.

El 11 de enero de 2026, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción nombró a cinco personas como sospechosas en la OTT. Estos son el Jefe del KPP Intermedio del Norte de Yakarta Dwi Budi (DWB), el Jefe de la Sección de Supervisión y Consulta del KPP Intermedio del Norte de Yakarta Agus Syaifudin (AGS), el Equipo de Evaluación del KPP Intermedio del Norte de Yakarta Askob Bahtiar (ASB), el consultor fiscal Abdul Kadim Sahbudin (ABD) y el personal de PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY).

Se sospecha que Edy Yulianto fue la parte que dio sobornos a los empleados de KPP Madya Jakut por valor de Rp. 4 mil millones para reducir el costo de pagar el déficit en el impuesto sobre terrenos y construcciones (PBB) para el período impositivo de 2023, que originalmente era de alrededor de Rp. 75 mil millones, luego cambiado a Rp. 15,7 mil millones.