KPK aumenta el papel de Pati Regent Pati Sudewo en el caso de soborno DJKA

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) depende del papel nuevamente RegenteJava central, Sudeo En el caso de las acusaciones soborno Desarrollo y mantenimiento de vías ferroviarias dentro de la Dirección General de Ferrocarriles (Djak) Ministerio de enlace.

«Como declaró el portavoz (portavoz de KPK, Budi Praseteto) en ese momento, también estábamos reexplorando los roles en cuestión», dijo el diputado interino de la tarea del KPK ASEP Guntur Rahayu, citado el viernes de 1525 de agosto.

Por lo tanto, ASEP pidió a todas las partes que esperen el desarrollo del caso que involucra al ex miembro del Parlamento Indonesio.

Anteriormente informó, el portavoz de KPK dijo que Sudewo era una de las partes sospechosas de recibir fondos en el caso en DJKA Kemenhub.

Pati Regent Sudewo respondió a la demostración del 13 de agosto 2025

«Sí, es cierto. Los hermanos SDW son una de las partes sospechosas de recibir también la tarifa de compromiso (tarifa de compromiso, ed.) Relacionado con el proyecto de construcción ferroviaria», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en el KPK Red and White Building, Jakarta, el miércoles 13 de agosto, 2025.

Dijo que el KPK abrió la oportunidad de llamar a Sudewo como testigo del caso.

«Más tarde, veremos las necesidades del investigador. Por supuesto, si es necesario tener información de la persona en cuestión, será llamado para la información», dijo.

Se sabe que el nombre Sudewo había surgido en la audiencia del caso con el acusado como jefe del Centro Central de Ingeniería Ferroviaria de Java (BTP) de Putu Sumarjaya, y funcionarios del compromiso central de Java Bernard Hasibuan Bernard en el Tribunal de Corrupción Semarang, Central Java, 9 de noviembre de 2023.

Durante el juicio, se decía que el KPK apoderó el dinero de Sudewo alrededor de Rp3 mil millones. El fiscal público de KPK mostró evidencia de fotografías de efectivo en denominaciones de Rupia y monedas extranjeras confiscadas desde la casa de Sudewo.

Sin embargo, Sudewo lo negó. También negó haber recibido RP720 millones que fue entregado por Pt Istana Putra Agung y Rp500 millones de Bernard Hasibuan a través de su personal llamado Nur Widayat.

Mientras tanto, el KPK el 12 de agosto de 2025 arrestó a los 15 ° sospechosos del caso, a saber, el aparato civil estatal (ASN) en el Ministerio de Transporte en nombre de Risna Sutriyanto (RS).

Se sabe que el caso reveló a partir de la operación de captura (OTT) realizada por el KPK el 11 de abril de 2023 en el Centro de Ferrocarriles Clase I para la región central de Java del Ministerio de Transporte. En la actualidad, BTP Clase I de la región central de Java ha cambiado su nombre a BTP Clase I Semarang.

El supuesto caso de corrupción ocurrió en el proyecto de construcción de la vía ferroviaria solista ferroviaria-kadipiro-kalioso; El proyecto de construcción ferroviaria en Makassar, South Sulawesi; Cuatro proyectos de construcción ferroviaria y dos proyectos de supervisión en Lampegan Cianjur, West Java; y la mejora del proyecto de cruzar una trama de Java-suumatra.

En la construcción y mantenimiento del proyecto, se sospecha que el ganador de la implementación del proyecto ha sido organizado por ciertas partes a través de la ingeniería desde el proceso administrativo hasta la determinación del ganador de la licitación. (Hormiga)