KPK arresta a 14 personas relacionadas con Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Hasta el jueves 21 de agosto de 2025 de la tarde, han arrestado a 14 personas relacionadas con las operaciones de arresto (Ot) Viceministro de Manpower Immanuel Ebenezer.

«Hasta ahora, que estaba asegurado por 14 personas», dijo el jueves el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el KPK Red and White Building, Yakarta, el jueves.

Aun así, Budi no ha podido contarle a nadie que haya sido arrestado.

«Las partes aseguradas, la evidencia y también la construcción del caso más tarde actualizaremos (contar, ed.) Sí», dijo.

La evidencia motora confiscada relacionada con el caso Wamenaker OTT

Anteriormente, las noticias de KPT KPT de Viceministro Confirmado por el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto.

Fitroh dijo que el OTT estaba relacionado con la presunta extorsión, y hubo otras 10 personas que fueron arrestadas con el viceministro.

El KPK tiene 1 x 24 horas para determinar el estado de las partes capturadas.

El OTT es el quinto en 2025. (Ant)