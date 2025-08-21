KPK arresta a 10 personas durante Ott Immanuel Ebenezer

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Atrapa a 10 personas durante operación Atrapa una mano (Ot) Viceministro de Manpower (Wamenaker) Immanuel Ebenezer o Noel.

«10 personas», dijo el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto, a los periodistas el jueves 21 de agosto de 2025.

El KPK también obtuvo docenas de vehículos de cuatro ruedas (automóviles) y motocicletas en la operación.

Un oficial está limpiando el logotipo de KPK Building en Yakarta (ilustración de fotos) Foto : Entre fotos/Muhammad Adimaja

Noel fue arrestado por el KPK por acusaciones extorsión Gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3).

«Hay docenas de automóviles, y hay una moto Ducati», dijo Fitroh.

Además de docenas de vehículos, el KPK también obtuvo efectivo en el OTT.

La noticia de Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer fue revelada por el KPK que ocurrió el miércoles por la noche, 20 de agosto de 2025.

El KPK tiene 1 x 24 horas para determinar el estado de las partes capturadas.