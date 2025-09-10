KPK anunció inmediatamente a un sospechoso en el caso de la cuota de Hajj

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) reveló que había embolsado a un candidato sospechar El presunto caso de corrupción para determinar la cuota y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión (Ministerio de Religión) Año 2023-2024.

Leer también: Se le pidió a la oficina del Fiscal General que estuviera en la relación de Nadiem con la inversión de Google



Asistencia interina de la acción y ejecución de KPK ASEP Guntur Rahayu dijo que la cifra del sospechoso se anunciaría en el futuro cercano.

«¿Cuándo se determinará esto? En el futuro cercano. De todos modos, en el futuro cercano», dijo ASEP a los periodistas el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Leer también: La policía reveló al nuevo sospechoso en el caso de saqueo de Uya Kuya, el número se sorprendió



Por lo tanto, ASEP garantiza la fecha del anuncio del caso sospechoso Haji soñando será transmitido a otros medios de comunicación.

«Más tarde se informa que se convertirá (conferencia de prensa) en el futuro cercano», dijo.

Leer también: KPK posee al presidente del este de Kalimantan Kadin en el caso de soborno IUP



Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QOUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)