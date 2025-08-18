KPK anunció inmediatamente a un sospechoso en el caso de corrupción de la cuota de Hajj

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Se dirige a anunciar sospechosos en el presunto caso de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024 lo antes posible.

«Sí, seguramente si el objetivo, la esperanza es que sea lo antes posible (lo antes posible)», dijo el presidente de KPK, Setyo Budiyanto, en el KPK Red and White Building, South Yakarta, citado el lunes 18 de agosto de 2025.

Sin embargo, Setyo dijo que el anuncio del sospechoso depende de los resultados del examen y el estudio de una serie de documentos y pruebas relevantes para el caso.

Mientras tanto, dijo que el KPK inmediatamente hizo una solicitud de auditoría de pérdidas financieras estatales a los auditores estatales.

«Ahora, a partir de ahí, se confirmará que existe una pérdida financiera estatal para fortalecer a los sospechosos de los sospechosos», dijo.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex Ministro religioso Yaqut cholil qouumas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QUUUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula Haji soñando Específicamente al 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)