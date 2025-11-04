KPK anuncia hoy el destino del gobernador de Riau, Abdul Wahid, ¿entonces es sospechoso?

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) ha establecido sospechar relacionado operación de picadura (OTT) gobernador de riau, Abdul Wahid.

Lea también: Esta es una lista de 10 personas arrestadas por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) en relación con la OTT del gobernador de Riau, Abdul Wahid.



El OTT de Abdul Wahid está relacionado con el presunto caso extorsión dentro del Gobierno Provincial de Riau (Pemprov).

«Hay partidos que han sido nombrados sospechosos», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a los periodistas en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, en el sur de Yakarta, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Lea también: De dólares a libras esterlinas, KPK confisca 1.600 millones de IDR en OTT Riau Gobernador Abdul Wahid



Sin embargo, Budi se mostró reacio a revelar la identidad y el número de sospechosos nombrados. Incluso cuando se le preguntó si el gobernador de Riau, Abdul Wahid, también era sospechoso.

El sospechoso y su papel se anunciarán hoy en una conferencia de prensa.

Lea también: El Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) revela el método de las ‘raciones de matones’ en el caso del gobernador de Riau, Abdul Wahid



«Sin embargo, cuántos y quiénes son nombrados sospechosos, lo comunicaremos mañana (re: hoy) en una conferencia de prensa», dijo.

Modo de ración de matón

Como se informó anteriormente, Budi reveló que había un modo de ‘cuota de matones’ detrás del supuesto caso de extorsión que involucraba al Gobernador de Riau, Abdul Wahid.

«En cuanto al aumento del presupuesto en el Servicio PUPR, entonces hay una especie de cuota japrem o preman de un cierto porcentaje para los jefes regionales. Estos son los métodos», dijo Budi.

La presunta extorsión se produjo dentro del Gobierno Provincial de Riau contra el Departamento de Obras Públicas y Ordenación del Territorio (PUPR) de Riau, en relación con la asignación de presupuesto adicional.

«Este caso también está relacionado con el presupuesto, es decir, un aumento en el presupuesto del Servicio PUPR que luego entró en el modo de presuntos actos de extorsión llevados a cabo por partidos en el gobierno provincial de Riau», dijo.

Según Budi, la asignación presupuestaria adicional está destinada a determinados proyectos de adquisiciones. Sin embargo, se mostró reacio a revelar más detalles sobre el proyecto porque aún se encontraba en una etapa de profundidad.

Hasta el momento, un total de 10 personas han sido interrogadas por presuntos casos de extorsión en el seno del Gobierno Provincial de Riau (Pemprov). Uno de ellos, el gobernador de Riau, Abdul Wahid.

«(Primer) Jefe Regional o Gobernador de Riau», dijo.

Además de eso, está el Jefe del Departamento de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda, Asentamientos y Áreas Terrestres de Riau (PUPRPKPP), Muhammad Arif Setiawan, y el Secretario del PUPRPKPP de Riau, Ferry Yunanda.

Luego, personas de confianza del gobernador de Riau Abdul Wahid, Tata Maulana y Dani M Nursalam como expertos del gobernador de Riau.