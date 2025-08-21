KPK anuncia el estado de Immanuel Ebenezer el viernes por la tarde

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) programar anunciar el estado del viceministro de mano de obra Immanuel Ebenezer y otros 13 atrapados en operaciones de captura de mano (Ot) a través de una conferencia de prensa el viernes (8/21) por la tarde.

Leer también: ¿Qué es la certificación K3 que hace que el ministro de Wamenaker Immanuel Ebenezer sea atropellado por KPT OTT?



«Mañana (viernes 21/8) por la tarde», dijo el jueves el portavoz de KPK, Budi Praseteto, a periodistas en Yakarta.

Budi explicó la agenda el viernes (21/8), explicaría la construcción de casos y cronología de actividades de captura en su totalidad.

Leer también: El viceministro de Immanuel Ebenezer todavía está siendo examinado por el KPK





Varias motos fueron confiscadas por el KPK con respecto a Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer

Anteriormente, las noticias de KPT KPT de Viceministro Confirmado por el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto.

Leer también: Menaker Yassierli reveló el destino de los servicios de K3 después de que el viceministro Immanuel Ebenezer fue golpeado por el KPT OTT



Fitroh dijo que el OTT estaba relacionado con la supuesta extorsión de la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3). También dijo que el KPK confiscó docenas de vehículos en el OTT.

Mientras que hasta el jueves (8/21) por la tarde, los periodistas en el campo informaron que había 22 vehículos tanto de cuatro ruedas como de dos ruedas que habían sido confiscados por el KPK con respecto al caso.



Ducati Motorbike confiscada por el KPK en Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer

El KPK tiene 1 x 24 horas para determinar el estado de las partes capturadas.

El OTT es el quinto en 2025. (Antara)