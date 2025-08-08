KPK afirma que OTT Regent de East Kolaka no es un drama

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) establece una operación de captura a mano (Ot) a Regente East KolakaSudeste de Sulawesi, Abdul Azis, no un drama.

Por lo tanto, el KPK dijo que explicaría la cronología de Ott Abdul Azis al público.

«Explicaremos cuál será la cronología y la construcción del caso para que la comunidad también pueda juzgar que esto no es un drama, pero de hecho hay hechos de sus acciones», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, cuando se confirma Entre de Yakarta, viernes.



Koltim Regent Abdul Azis Foto : Antar/Lart Ode Deden Ode A

Mientras tanto, Budi dijo que el KPK en la actividad de OTT recibió el apoyo total de la comunidad del sureste de Sulawesi.

Anteriormente, el KPK había llevado a cabo OTT y arrestó a Abdul Azis, por lo que negó la información. El caso está relacionado con el Fondo de Asignación Especial (DAK) para el desarrollo o la mejora de la calidad del hospital.

«Alhamdulillah, hoy estoy al lado de Ahmad Sahroni (vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III) en buenas condiciones y está listo para asistir a la reunión de trabajo nacional de Nasdem», dijo Abdul Aziz a periodistas por delante de los Rakernas Nasdem en Makassar, South Sulawesi, jueves (7/8) por la tarde.

El jueves por la noche, 7 de agosto, el albacea del diputado por acción y ejecución del KPK ASEP Guntur Rahayu reveló que su partido había arrestado a siete personas de dos lugares relacionados con OTT en el sureste de Sulawesi.

«El equipo en Yakarta trajo o aseguró a tres personas. Luego, el equipo de Kendari o Southeast Sulawesi, aseguramos a 4 personas», dijo el diputado interino del ASEP Guntur Rahayu Diputado y ejecución en el KPK Red and White Building, Yakarta, jueves por la noche, 7 de agosto de 2025.

Dijo que las siete personas arrestadas estaban en el fondo del aparato civil estatal y privado.

Además, dijo que había un equipo que todavía estaba sirviendo en South Sulawesi. Aun así, no transmitió si el equipo se estaba moviendo en Makassar o no.

El viernes (8/8) por la mañana, el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto, dijo que la anti -agencia había arrestado a Abdul Azis después de que la persona en cuestión siguió la reunión nacional de trabajo del Partido Nasdem, en Makassar, South Sulawesi. (Hormiga)