KPK abre oportunidades para la investigación de la presunta corrupción en la adquisición de la Cámara de los Soldados del Ejército

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Responde a las oportunidades para investigar presuntos actos criminales de corrupción en la adquisición de la casa soldado TNI Ejército.

«Vemos quién es el culpable», dijo la actuación y la ejecución interina del KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, Yakarta, el miércoles.

ASEP explicó además que los perpetradores del caso eran miembros del TNI, entonces no fue manejado por el KPK.

Viva militar: rehabilitación de 88 días de Yonif 305 Oficina de Kostrad Tni Skull

«Eso es conectividad. Más tarde se puede manejar en la oficina del fiscal porque en la oficina del fiscal hay Jampidmil, el joven fiscal general de crímenes militares», dijo.

Si el culpable es una sociedad civil o no miembro del TNI, dijo, el KPK puede manejar el caso.

«Así que podemos unirnos (participar en la investigación, ed.) Del mismo modo. Más tarde, por ejemplo, si hay un TNI, manejado por el TNI. Luego manejamos a los civiles, aunque en el Tribunal Constitucional (Tribunal Constitucional) hay una decisión, ¿verdad?

La decisión del Tribunal Constitucional mencionada por ASEP es la decisión número 87/PUU-XXI/2023 que confirma que el KPK tiene la autoridad para investigar casos de actos penales de corrupción que involucran a miembros del TNI.

Sin embargo, ASEP dijo que primero verificaría si había o no un informe de presunta corrupción en la adquisición de la casa de los soldados del Ejército a la Dirección de Informe de la Comunidad y quejas (PLPM) KPK.

Logotipo de la Oficina de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) en Yakarta. Foto : Entre fotos/Muhammad Adimaja

Anteriormente, el consorcio indonesio compuesto por cuatro medios, a saber, Jaring.id, Suara.com, Independent.id y Tempo, colaboró para rastrear la adquisición de las casas de los soldados del ejército en el momento del Jefe de Gabinete del Ejército (KSAD) Dudung Abdurachman. (Hormiga)