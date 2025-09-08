KPK abre la oportunidad de verificar los miembros del DPR Rajiv Investigue el caso CSR BI

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Oportunidades de apertura para examinar a los miembros de la Comisión IV RPD De la facción Nasdem, Rajiv, en la investigación de los casos de corrupción y lavado de dinero CSR BI-OJk. Se dice que Rajiv distribuyó el programa CSR para el período 2019-2024, pero su capacidad no es miembro sino un personal experto de la DPR.

Leer también: Nadiem Makarim se convirtió en sospechoso, se consideró que Prabowo estaba lleno de promesas de erradicar la corrupción



El portavoz de KPK, Budi Praseteto, dijo que el manejo del caso aún estaba en curso. Los investigadores todavía se centran en el caso de dos sospechosos, a saber, Satori y Heri Gunawan.



El portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el edificio KPK Red and White

Leer también: Facción Nasdem sobre PAW Ahmad Sahroni y Nafa Urbach



«Si hay un horario, volveremos a informar», dijo Budi, a través de un breve mensaje recibido en Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

El KPK no ha programado un reexaminación de Sator y Heri Gunawan. Ambos estuvieron compactos ausentes de la agenda de inspección la semana pasada.

Leer también: Menko Kumham Imipas Da la luz verde, el DPR puede revisarse y hacerse cargo de la factura de agarre de los activos



El vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto, cuando se alude a si más tarde examinaría a Rajiv respondió diplomáticamente. Se aseguró de que el investigador examinara a las partes involucradas.

«Al estar en el proceso, solo esperamos los resultados de la investigación», dijo Fitroh.

https://www.youtube.com/watch?v=RXoUOX3R2A8