KPK abre la oportunidad de llamar a Aura Kasih y rastrear el flujo de dinero de Ridwan Kamil

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) buscará información relacionada con el flujo sospechoso Dinero caso de presunta corrupción en proyectos de contratación publicitaria en Banco BBJa saber, del ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil El peso de (RK) Aura Kasih.

«Esta información del público es ciertamente enriquecedora para los investigadores, y esto es importante. Más adelante comprobaremos la validez de esta información», dijo el portavoz de KPK Budi Prasetyo citado de ANTARA, el jueves 25 de diciembre de 2025.

Budi explicó que una forma de comprobar la veracidad de la información es llamar a quienes la conocen.

«Lo comprobaremos y, por supuesto, más tarde podremos confirmarlo con las partes que puedan explicar la información», afirmó.

Además, dijo que las personas que tengan datos iniciales válidos o información sobre este asunto pueden enviarlos al KPK.

Mientras tanto, confirmó que el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) continuará estudiando el presunto flujo de dinero en el caso del Banco BJB a Ridwan Kamil y otras partes.

«El progreso no es sólo RK, o no se detiene aquí, sino que los investigadores también están investigando a otras partes que se sospecha que tienen algo que ver con el flujo de RK, incluida la compra de activos, y luego otros flujos sospechosos. Esto seguirá siendo investigado», dijo Budi.

En el presunto caso de corrupción del Banco BJB, los investigadores de KPK nombraron a cinco sospechosos el 13 de marzo de 2025, a saber, el Director Principal del Banco BJB Yuddy Renaldi (YR) y el Oficial de Compromiso (PPK) y Jefe de la División de Secretaria Corporativa del Banco BJB Widi Hartoto (WH).

Aparte de eso, el controlador de las agencias Antedja Muliatama y Cakrawala Kreasi Mandiri es Ikin Asikin Dulmanan (IAD), el controlador de la agencia de publicidad BSC y Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), y el controlador de la agencia Cipta Karya Sukses con Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Los investigadores de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción estiman que las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción en el Banco BJB ascienden a unos 222.000 millones de euros.

El 10 de marzo de 2025, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) registró la casa de Ridwan Kamil en relación con una investigación sobre un presunto caso de corrupción en el Banco BJB y también confiscó motocicletas y automóviles durante la búsqueda.