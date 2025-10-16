KPK abre inscripción para directores de investigación y procesamiento, aquí están las condiciones

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) abre seis puestos vacantes para funcionarios en toda Indonesia, uno de los puestos buscados es el de Director de Investigación.

«Hay seis departamento plan estratégico que actualmente está vacío y se completará a través selección «abierto, a saber, el Jefe de la Oficina Jurídica, el Director de Desarrollo de la Participación Comunitaria, el Director de Investigación, el Director de Enjuiciamiento, el Director de Coordinación y Supervisión de la Región V y el Director de Detección y Análisis de la Corrupción», dijo el Secretario General de KPK, Cahya H. Harefa, en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, Yakarta, el jueves.

Cahya dijo que los seis puestos estratégicos, que son puestos de alto liderazgo de pratama o equivalentes al escalón II, tienen un papel muy importante en el apoyo a las funciones principales de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, a saber, prevención, acción, coordinación, supervisión, así como educación y participación comunitaria en la erradicación de la corrupción.

Dijo que los deberes y funciones de cada puesto se refieren al Reglamento KPK Número 7 de 2020 sobre la Organización y Procedimientos de Trabajo de KPK.

Cahya explicó que la selección para los seis puestos se realizaría de forma abierta a partir del 20 de octubre de 2025 y estaba previsto que finalizara con el anuncio de los mejores candidatos a finales de diciembre de 2025.

Luego, los requisitos generales que deben cumplir los participantes en la selección son ser funcionarios públicos activos, tener una buena trayectoria de servicio, integridad y moralidad, experiencia en un puesto relevante durante al menos cinco años, un rango mínimo de supervisor nivel I o escalón IV/b, y una educación mínima de licenciatura.

Específicamente para el cargo de Jefe de la Dirección Jurídica, dijo, los aspirantes deben contar con el título de Licenciatura en Derecho. «Los solicitantes sólo pueden elegir un puesto de los seis puestos disponibles», dijo.

Añadió que el público podrá acceder a la información sobre los requisitos completos y las etapas de selección a partir del 20 de octubre de 2025 a través de las páginas oficiales asnkarier.bkn.go.id y reclutamiento.kpk.go.id.

En la misma ocasión, el presidente del Comité de Selección Abierta del JPT Pratama, Ranu Mihardja, reveló que el panel estaba formado por elementos internos y externos del KPK, a saber, representantes de ministerios/instituciones y académicos.

La siguiente es una lista de miembros del Comité Abierto del JPT Pratama formado por el KPK:

Comité de Selección Externo

1. Sang Made Mahendra Jaya (Inspector General del Ministerio del Interior)

2. Dhahana Putra (Director General de Legislación, Ministerio de Derecho)

3. Pratama Dahlian Persada (Presidente del Instituto de Investigación en Ciberseguridad y Comunicaciones CISSReC)

4. Sudharmawati Ningsih (Funcionario del Tribunal Supremo)

5. Heru Susetyo (Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Indonesia)

6. Ranu Miharja (exfiscal y exdiputado o consultor del KPK)

7. Gandjar L. Bonaparta (Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Indonesia)

8. Taufik Rachman (Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Airlangga)

9. Judhi K. (Transparencia Internacional Indonesia, SPAK)