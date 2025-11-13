¿KPJ ofrece viajes gratuitos en Transum sólo para los residentes de Yakarta? Estos son los hechos y condiciones que debes conocer

JacartaVIVA – Programa kpj (Tarjeta de trabajador de Yakarta) ha estado recientemente en el centro de atención debido a sus beneficios que son muy útiles para las personas de bajos ingresos en la capital. Por ejemplo, los propietarios de KPJ pueden utilizar el transporte público (transum), como MRT, LRT Jakarta y Transjakarta, de forma gratuita.

Sin embargo, muchas personas todavía no saben quién tiene realmente derecho a obtener esta tarjeta. ¿KPJ es solo para residentes de Yakarta, o también puede ser para trabajadores de fuera del área que trabajan en el área de DKI Yakarta?

Esta pregunta aparece a menudo en las redes sociales, especialmente después de que muchos trabajadores de ciudades tampón como Bekasi, Depok y Tangerang también están activos en Yakarta.

Para responder a esta confusión, el Servicio de Mano de Obra, Transmigración y Energía de DKI Jakarta (Disnakertrans) a través de su página oficial y cuentas de Instagram @disnakertrans_ y @info.kpj explicó en detalle los términos y condiciones para la presentación de un KPJ.

La siguiente es una explicación completa de quién puede solicitar KPJ, junto con los detalles, resumidos el jueves 13 de noviembre de 2025.

¿Quién puede solicitar KPJ?

El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung (centro), en los terrenos del hospital Sumber Waras

En la información de preguntas frecuentes (Preguntas frecuentes) distribuida por el Departamento de Mano de Obra y Transmigración de DKI Jakarta, se explica que sólo los residentes que tienen un KTP de DKI Jakarta pueden solicitar KPJ. Esto significa que los trabajadores con KTP fuera de la zona de DKI, como Bekasi o Tangerang, no son elegibles para obtener esta tarjeta, aunque trabajen en Yakarta.

Aparte de eso, los posibles beneficiarios también deben tener una relación laboral con una empresa o fundación ubicada en el área de DKI Yakarta. Esta relación laboral puede ser de empleado permanente o por contrato, siempre que la empresa donde trabaja esté ubicada dentro del área administrativa de DKI.

Sin embargo, no todos los trabajadores pueden registrarse. Hay varias restricciones adicionales a tener en cuenta, que incluyen:

– Los salarios no provienen de la APBD ni de la APBN.

Esto significa que los funcionarios públicos, el personal honorario de las escuelas públicas o los trabajadores de los ministerios no pueden postularse para el KPJ. Por ejemplo, los trabajadores como los PJJL (Oficiales Jaklingko de Yakarta) o los honorarios de las escuelas públicas están excluidos porque su salario proviene del presupuesto del gobierno.