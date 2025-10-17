KPID auditará todas las transmisiones de Trans7 debido a las transmisiones del internado islámico

Jacarta – La Comisión Regional de Radiodifusión de Indonesia (KPID) de Yakarta está lista para auditar los permisos transmisión Trans7 en su conjunto, de acuerdo con las recomendaciones de la Cámara de Representantes para garantizar el cumplimiento de la institución con las regulaciones de transmisión como resultado de casos de transmisión que discutieron santri, kiai e internados islámicos hace algún tiempo.

«Auditoría Los permisos de transmisión son importantes para que las instituciones de radiodifusión tengan un sistema de seguimiento eficaz, no sólo para cumplir requisitos administrativos. Este es un impulso para que la industria mejore. «Estamos listos para implementar esto», dijo el viernes el presidente del KPID de Yakarta, Rizky Wahyuni ​​​​en un comunicado en Yakarta.

Dijo que las auditorías no eran sólo una forma de castigo de conformidad con la ley, sino más bien un mecanismo de corrección estructural para fortalecer la gobernanza nacional de radiodifusión.

KPID DKI Jakarta señaló que Trans7 no es la primera vez que viola el contenido de la transmisión. En el periodo 2022-2024, la televisora ​​recibió varias sanciones administrativas por violar normas de decencia y protección infantil.

Por otra parte, la mayoría de las violaciones se denuncian al público. KPI Proviene de la categoría de programas de entretenimiento e infoentretenimiento.

Según los datos del KPI central para 2024-2025, hay alrededor del 60 por ciento de las quejas públicas relacionadas con contenido transmitido proveniente de programas de entretenimiento que contienen violencia verbal, explotación de problemas personales o violaciones éticas.

Según Rizky, esta condición refleja el débil sistema de control interno en las instituciones de radiodifusión, todavía hay muchas productoras que no cuentan con un equipo de cumplimiento interno, o equipos editoriales que no tienen la capacidad de comprender adecuadamente el Código de Conducta de Radiodifusión (P3) y los Estándares de Programas de Radiodifusión (SPS).

«De hecho, es importante que el contenido que se transmite haya pasado un proceso interno de control ético y regulatorio», afirmó Rizky.

Mientras tanto, el Índice de Calidad de Programas de Transmisión de Televisión (IKPSTV) de 2025 publicado por el KPI Central muestra que el puntaje promedio de calidad de transmisión nacional es de 3,29 en una escala de 4, y solo ligeramente por encima del umbral mínimo (3,00).

Las categorías de telenovelas, programas de variedades e infoentretenimiento suelen ocupar las clasificaciones más bajas con puntuaciones por debajo del promedio estándar de KPI.

Rizky cree que los datos muestran la brecha entre las regulaciones y la implementación en el campo.

«Esto significa que muchas instituciones de radiodifusión se centran más en los aspectos comerciales, los ratings y las cuotas de audiencia que en la calidad de la transmisión. De hecho, el principal objetivo de la radiodifusión es educar y fortalecer los valores nacionales», subrayó Rizky.