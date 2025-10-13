KPI revela dos desafíos principales para el desarrollo energético nacional

Jacarta – director presidente Refinería Pertamina Internacional (KPI), Taufik Aditiyawarman enfatizó el compromiso de KPI como Subholding Refining & Petrochemical Pertamina, en el desempeño de su papel estratégico de apoyo transición energética sostenibilidad en la región del Sudeste Asiático. Este compromiso fortalece el objetivo de Indonesia de lograr emisiones netas cero para 2060 o antes.

Reveló que su partido ahora no sólo está fortaleciendo la capacidad de refinerías y petroquímicas. Pero también integrar los principios de descarbonización, combustibles renovables y economía circular en la estrategia energética nacional.

«KPI tiene una misión clara, es decir, garantizar la seguridad energética nacional, además de ser pionero en materia de combustibles sostenibles en el Sudeste Asiático», dijo Taufik en el foro ASIA-TECH 2025, citado de su declaración del lunes 13 de octubre de 2025.

Describió una serie de logros estratégicos que su partido había logrado para fortalecer este compromiso. «En primer lugar, el Plan Maestro de Desarrollo de la Refinería de Balikpapan (RDMP) está diseñado no sólo para aumentar la capacidad, sino también para producir combustible más limpio que cumpla con estándares equivalentes a Euro 5», dijo Taufik.

En segundo lugar, Taufik también mencionó el desarrollo de la Refinería Verde y el desarrollo de Combustible de Aviación Sostenible (PertaminaSAF) en Cilacap a base de aceite de cocina usado, así como Aceite Vegetal Hidrotratado (HVO), combustible diesel a base de aceite de palma. Esto posiciona a Indonesia como uno de los pioneros de la energía verde en la región del Sudeste Asiático.

El tercer logro estratégico está relacionado con lo digital y las operaciones. excelencia. «Esto tiene relación con la aplicación de la inteligencia artificial (IA) para el mantenimiento predictivo y la eficiencia energética para que las operaciones sean más competitivas y tengan menores emisiones», explicó.

Taufik reveló que el próximo logro estratégico está relacionado con la colaboración regional, donde KPI fortalece las asociaciones con socios tecnológicos, inversores y NOC regionales para la innovación catalítica, la flexibilidad de las materias primas y una cadena de suministro sólida.



Reveló además que el mundo enfrenta actualmente dos desafíos principales relacionados con la energía. En primer lugar, garantizar la seguridad energética para el crecimiento económico. El segundo desafío es acelerar la transición energética hacia el bajo consumo energético. carbón y sostenible.

«Este es un desafío que requiere equilibrio, visión y, sobre todo, colaboración», subrayó Taufik.