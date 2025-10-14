KPI reprende a MDTV por mostrar escenas de besos en la telenovela Marimar

VIVA – Comisión de Radiodifusión de Indonesia (KPI) El centro envió una advertencia por escrito a la cadena de televisión MDTV. Esta advertencia se dio porque se transmitió la escena del beso en los labios entre los dos personajes principales de la telenovela. Marimar que saldrá al aire el 24 de septiembre de 2025 a las 17.11 WIB.

Lo principal que destaca KPI es el hecho de que este programa está clasificado como R (Adolescente), por lo que no debe contener contenido que se considere inapropiado para adolescentes, incluidas escenas de besos en los labios. Esto se considera una violación de las regulaciones de transmisión, especialmente aquellas reguladas en las Pautas de comportamiento de transmisión y estándares de programas de transmisión (P3SPS) de 2012.

El comisionado central de KPI, Tulus Santoso, afirmó que este tipo de escenas están expresamente prohibidas en las transmisiones televisivas, especialmente en los programas destinados a adolescentes.

«Las regulaciones dejan claro que los programas de radiodifusión tienen prohibido mostrar escenas de besos en los labios. Así se establece en el artículo 18 letra g de los Estándares de Programas de Radiodifusión (SPS)», subrayó, citado en el sitio web oficial de KPI el martes 14 de octubre de 2025.

No solo uno, KPI señaló que había siete artículos en el P3SPS que fueron violados por esta transmisión. Estos artículos se refieren a la prohibición de escenas indecentes, la protección de niños y adolescentes, así como el respeto a los valores de cortesía y las normas sociales.

Otro comisionado de KPI, Aliyah, también enfatizó la importancia de que las emisoras comprendan con mayor profundidad las clasificaciones de edad de transmisión. Considera que los programas para adolescentes no deben dar espacio a contenidos que puedan normalizar conductas que no son éticas, especialmente si se utilizan como consumo diario.

«Se debe garantizar que las transmisiones con clasificación R sean completamente seguras para que las vean los adolescentes. Las instituciones de radiodifusión deben comprender cuidadosamente las reglas relativas a la clasificación de estas transmisiones de acuerdo con las directrices de transmisión», dijo Aliyah.

En su comunicado oficial, KPI recordó a MDTV y a todas las estaciones de televisión de Indonesia que sean más selectivas y responsables en la transmisión de contenidos. Los programas clasificados como juveniles deben estar libres de elementos que puedan inducir a error o crear una falsa comprensión entre los espectadores jóvenes.