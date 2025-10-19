KPI es importante para medir el desempeño ministerial

Jacarta – El presidente del PDIP DPP y presidente de la RPD RI Banggar, Said Abdullah, evalúa que los indicadores clave de rendimiento (KPI) son importantes para medir actuación ministros Gabinete Rojo y blanco.

«La organización técnica puede preparar indicadores clave de desempeño (KPI) para evaluar si el desempeño de un ministro es bueno o no», dijo Said en su declaración del domingo 19 de octubre de 2024.

Añadió que Prabowo como jefe de Estado tiene la prerrogativa de evaluar el desempeño de los ministros, así como realizar reemplazos en función de intereses estratégicos.

Sin embargo, también recordó que Prabowo cuenta con varias organizaciones técnicas que ayudan a monitorear el desempeño ministerial.

«El Presidente tiene una Oficina del Estado Mayor Presidencial, una Secretaría del Gabinete e incluso varios funcionarios especiales según sus respectivos campos», dijo Said.

Con el KPI, Said evalúa que el desempeño del ministro se puede medir bien según los objetivos para que el presupuesto esté dentro del objetivo. También dio el ejemplo de que KPI podría acordar transmitir el progreso del desempeño ministerial cada seis meses.

Por otro lado, según él, el papel del KPI es necesario para que los ministros no se sientan evaluados unilateralmente. Al mismo tiempo, el presidente también tiene medidas concretas relacionadas con la evaluación del desempeño de los ministros.

«Así que las medidas de evaluación son claras, no subjetivas, para que tanto los que evalúan como los que son evaluados tengan una guía clara. Así, si un ministro es evaluado por su desempeño, entonces el ministro no sentirá que está siendo evaluado unilateralmente», dijo.

Anteriormente se informó que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, dio un ultimátum a los ministros y al personal del Gabinete Rojo y Blanco para que trabajaran correctamente. Prabowo admitió que no dudaría en reemplazar o reemplazarremodelación si son traviesos.

Así lo transmitió Prabowo durante la sesión abierta del Senado para la inauguración de nuevos estudiantes en la Universidad Nacional de la República de Indonesia (UKRI), Bandung, el sábado 18 de octubre de 2025.

Inicialmente, Prabowo dijo que sus ministros eran grandes figuras. Sin embargo, si alguien se porta mal, no duda en avisar.

«Porque mis subordinados son geniales. Sí, si hay una o dos personas traviesas, les advertiré, ¿verdad?» Dijo Prabowo.

Prabowo dijo que la advertencia se daría tres veces. Si ha sido advertido tres veces pero sigue siendo travieso, Prabowo reorganizará al ministro.