KPI detiene el programa ‘Xpose Uncensored’ de Trans7 porque acosaba a los Kiai y a los internados islámicos

Jacarta – Comisión de Radiodifusión de Indonesia (KPI) abandonó sanciones suspensión temporal de la emisión del programa “Xpose Uncensored” emitido por Trans7El impacto de las transmisiones que ofendieron a los kiai ancianos y a los estudiantes islámicos. internado lirboyo lo que provocó un revuelo público.

Esta decisión se tomó después de que el KPI Central celebrara una reunión plenaria para imponer sanciones a «Xpose Uncensored» que fue transmitida por Trans7 el martes 14 de octubre de 2025 por la noche.

«KPI evalúa que ha habido una violación del artículo 6 del Reglamento de comportamiento de transmisión de KPI de 2012 (P3), el artículo 6, párrafos 1 y 2, el artículo 16, párrafo 1 y el párrafo 2, letra (a) de los Estándares de programas de transmisión (SPS) de KPI de 2012», dijo el presidente central de KPI, Ubaidillah, en su declaración en Yakarta.

Ubaidillah explicó que las disposiciones del P3 establecen que las instituciones de radiodifusión están obligadas a respetar las diferencias étnicas, religiosas, raciales e intergrupales, que incluyen la diversidad de cultura, edad, género y/o vida socioeconómica.

Mientras tanto, las disposiciones del MSF establecen que los programas transmitidos tienen prohibido acosar, insultar y/o degradar a las instituciones educativas. En particular, el artículo 16, párrafo 2, letra a), contiene disposiciones relativas a la descripción de las instituciones educativas que deben respetar las disposiciones de no burlarse de los educadores y profesores.

Con respecto a esta transmisión, KPI ha recibido muchas quejas de grupos comunitarios que se oponen a esta transmisión porque sienten que distorsiona la vida de los internados islámicos, los estudiantes y también los kiai que dirigen los internados islámicos.

KPI también convocó a Trans7 para aclarar la presencia de esta transmisión. Ubaidillah evaluó que la presencia de transmisiones que acorralan la vida de los internados islámicos a través del programa Trans7 perjudica a muchas partes, especialmente a los estudiantes de los internados islámicos.

Según él, el kiai y los internados islámicos no son objetos dignos de burla en un programa como el que se muestra en la emisión.

«En los internados islámicos hay modales, compasión y cuidado, conocimiento y una larga historia de lucha, incluida la historia de la independencia de esta nación, que todavía se lleva a cabo hoy», afirmó.

Se considera que el programa «Xpose Uncensored» ha violado los nobles valores de la radiodifusión, que debería funcionar como puente para fortalecer la integración nacional.

Ubaidillah alentó a Trans7 a hacer correcciones integrales con respecto a las transmisiones que involucran la vida de un internado islámico en Indonesia, incluidos otros grupos o comunidades.

«Al menos hay que presentar cifras de calidad como equilibrio en la narración de los acontecimientos. A esto también deben prestar atención otras instituciones de radiodifusión para que prioricen la cautela en el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias para que el público reciba una información correcta», concluyó Ubaidillah.