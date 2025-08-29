KPI cree que la televisión y la radio proporcionan información precisa sobre programas

Yakarta, Viva – La Comisión de Radiodifusión Indonesia (KPI) confirma su apoyo a las instituciones de transmisión en demostraciones de transmisión que ocurrieron en Yakarta y otras regiones.

En medio de la noticia del tema de la prohibición sobre la cobertura de la manifestación asociada con el DKI Yakarta KPID a pesar de que se ha negado, KPI central Enfatiza que la televisión y la radio tienen la libertad de presentar información al público mientras las regulaciones.

Presidente de la Comisión de Radiodifusión Indonesia (KPI) Ubaidillah Central

El presidente del KPI central, Ubaidillah, enfatizó que la comunidad tenía derecho a obtener información precisa, equilibrada y verificada a través de instituciones de transmisión. «Respetamos los esfuerzos de la transmisión de instituciones para satisfacer las necesidades de información pública. Esa es un derecho humano protegido por la ley», dijo Ubaidillah en su declaración oficial recibida por Viva, Yakarta, viernes (29/08/2025).

Según él, la libertad de transmisión de las instituciones debe llevarse a cabo profesionalmente al aferrarse a las leyes de transmisión, las directrices de comportamiento de transmisión y los estándares del programa de transmisión (P3SPS), así como otras reglas aplicables.

«Creemos que la televisión y la radio pueden presentar noticias precisas y equilibradas. No hay nada de qué preocuparse, porque Broadcast Media tiene el principio de profesionalismo que es una referencia. Esto es parte de la democracia», explicó.

El presidente del KPI central también expresó sus condolencias por la muerte de Affan Kurniawan durante una manifestación en Yakarta, jueves (28/08/2025). Espera que el incidente pueda procesarse de acuerdo con la ley y convertirse en una lección conjunta.