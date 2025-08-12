Kpai niega a la policía, diciendo la muerte de los estudiantes en Padang no por caerse en el puente Kuranji

Yakarta, Viva – Comisión de Protección Infantil Indonesia (Kpai) Negaron firmemente la conclusión de que la muerte del niño con las iniciales am (13), alumno Escuela secundaria de la ciudad PadangWest Sumatra, por caer del puente Kuranji.

«Negamos que Am murió por caer del Puente Kuranji. Esta es una conclusión muy irrazonable», dijo el martes miembro de Kpai, Diyah Puspitarini, cuando se contactó en Yakarta el martes.

Dijo esto al conmemorar un año de exhumación de las víctimas. La exhumación de AM se realizó el 8 de agosto de 2024.

La familia de la víctima del niño AM que supuestamente fue asesinado por un oficial de policía en Padang

Kpai también deploró la actitud de la Policía Regional de Sumatra Occidental que se consideraba menos receptiva al manejo de este caso.

«Desde el principio, el KPAI pidió firmemente a Apsifor (la Asociación de Psicología Forense) que participara, pero no hubo respuesta en absoluto, y los aportes de Lnham (Derechos Humanos Nacionales) fueron ignorados en absoluto, incluidas cartas de Kpai que nunca habían respondido la Policía Regional de Sumatra West Sumatra», dijo Diyah Puspitarini.

También solicitó una investigación del caso AM para ser reabierto.

«La lucha por AM no se extinguirá, no estamos en silencio, porque los derechos de los niños que han muerto están obteniendo claridad de la causa de la muerte y no ser negativas. No dejes que ningún otro AM-AM, porque en realidad los niños son el futuro de la nación», dijo Diyah Puspitarini.

AM fue encontrado muerto flotando debajo del puente Kuranji, la ciudad de Padang, el 9 de junio de 2024.

La muerte de AM coincidió con la Patrulla de Seguridad de la Policía contra Brawl. Varias partes sospecharon que AM murió por ser perseguido por la policía.

El equipo de exhuumación de la Asociación Forense Medicolegal indonesia (PDFMI) declaró que AM murió no por ser perseguido, sino por caer desde una altura de 14.7 metros del puente Kuranji.

Según estos hallazgos, la Policía Regional de Sum Bar detuvo la investigación del caso de la muerte de AM. (Hormiga)