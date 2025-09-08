Kpai llama a la madre a suicidarse después de un niño en Bandung en la categoría de filicida materna

Bandung, Viva – Comisión de protección Niño Indonesia (Kpai) dijo que un caso de una persona Madre quien murió suicidio Después de envenenar a sus dos hijos en Bandung Regency, West Java, se clasificó como una presentación materna.

«Eso incluye una presentación materna, el asesinato de niños por parte de las madres. Hemos coordinado, el factor se debe a problemas económicos», dijo el miembro del miembro de KPAI Diyah Puspitarini cuando se contactó en Yakarta el lunes.

Los filicidas son las acciones de los padres que matan a sus propios hijos en un estado de conciencia.

Kpai también le pidió a la policía que continuara llevando a cabo el proceso legal de este caso, de modo que se pudiera revelar la causa de la muerte de la víctima.

«Aunque este es un filicida, todavía esperamos que el proceso legal continúe para que se sabe que este niño es claramente la causa de la muerte por lo que. Sí, es asesinado por su madre, pero el factor principal es la razón por la cual la madre lo hace también que también debe revelarse», dijo Diyah Puspitarini.

Anteriormente, una madre con las iniciales en (34) fue encontrada muerta colgada a sí misma y sus dos hijos de 9 años y 11 meses supuestamente envenenados en una casa alquilada en Banjaran, Bandung Regency, viernes 5 de septiembre de 2025.

La madre está en condición colgando en el poste de la puerta, mientras que sus dos hijos son encontrados sin vida yacen dentro de la casa.

Este trágico evento fue conocido por primera vez por YS, el esposo de EN que acababa de regresar del trabajo el viernes 5 de septiembre.

La policía también encontró un testamento dejado por la víctima, que contenía el sufrimiento de la vida y la frustración del corazón de su esposa con su esposo.

Este artículo no es para inspirar y ser animado que no lo esté imitando. Si siente los síntomas de la depresión, problemas psicológicos que llevan a pensar en suicidarse, consultar de inmediato con aquellos que pueden ayudarlo, como psicólogos, psiquiatras o clínicas de salud mental. (Hormiga)