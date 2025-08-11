KPAI insta al gobierno de investigación y listo para bloquear a Roblox si se demuestra haber violado la Ley de Protección Infantil

Yakarta, Viva – Comisión de Protección Infantil Indonesia (Kpai) Instar al Ministerio de Comunicación y Digital (Kivigentemente) realizar inmediatamente una investigación exhaustiva de las víctimas del impacto negativo de los juegos en línea, en particular RaBlox.

Este paso se considera urgente porque se sospecha que muchos niños son víctimas de contenido peligroso e interacciones en la plataforma.

«Pedimos que el Ministerio de Komdigi haga un seguimiento inmediato realizando una investigación exhaustiva de las víctimas», dijo el comisionado de KPAI que apoya a los niños víctimas de pornografía y cibernética de Subklaster, Kawiyan en Yakarta, el lunes 11 de agosto de 2025, según lo citado por Antara.

Kawiyan enfatizó que los niños que son víctimas de plataformas digitales o sistemas electrónicos (PSE) y los juegos en línea experimentan impactos extraordinarios, tanto física, psicológica, mental y social. Reveló que este problema a menudo surge porque los niños juegan juegos que no están de acuerdo con la clasificación de edad.

Más que eso, hay personas sin escrúpulos que usan el juego como un medio de delitos digitales, que van desde fraude, explotación, acoso cibernético, hasta enseñar violencia. Según él, la negligencia del organizador de PSE en la gestión del sistema electrónico ayudó a que los niños sean más vulnerables a ser atacados.

«Por lo tanto, el Ministerio de Komdigi debe realizar una investigación y buscar hechos sobre niños que son víctimas del impacto negativo del juego, ya sea en cantidad, números o etapa. No solo Roblox, sino también otros juegos», dijo.

Kawiyan también recordó que, según la ley, el Ministerio de Komdigi tenía plena autoridad para bloquear si se encontraba una violación.

Esto se regula en el Artículo 16B de la Ley ITE que contiene sanciones en forma de reprimciones escritas, sanciones administrativas, terminación temporal, terminación del acceso.

Además, la Ley y la Regulación del Gobierno No. 17 de 2025 sobre la gobernanza de la implementación del sistema electrónico en protección infantil (TUNAS PP) requieren que cada PSE proporcione procedimientos de seguridad para proteger a los niños del usuario.

«Si un PSE no lleva a cabo estas obligaciones e ignora la seguridad y la protección de los niños, entonces se le debe dar sanciones al PSE. Las sanciones pueden estar en forma de bloqueo o terminación de acceso de forma permanente», dijo Kawiyan.

KPAI enfatizó que si los resultados de la investigación demuestran que Roblox violó la Ley No. 1 de 2024 sobre ITE e ignorando la protección infantil, el gobierno debe tomar medidas decisivas, incluidas las opciones de bloqueo permanente.