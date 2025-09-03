KPAI destacó la participación de los niños en las demostraciones anarquistas y saqueando, pidiendo que se pronuncie la provocación

Yakarta, Viva – Comisión de protección Niño Indonesia (Kpai) Estados, la ley protege el derecho de los niños a poseer y expresar sus propias opiniones y ser escuchado por sus voces.

La ley también protege el derecho de los niños a reunir, asociar y expresar opiniones. Además, la ley 35/2014 también protege el derecho de los niños a obtener información de acuerdo con el desarrollo de la edad y la mentalidad. También el derecho a estar libre de explotación política.

Pero, de hecho, todavía hay muchos niños en la movilización para manifestaciones sin educación y conciencia crítica responsable. De hecho, muchos niños están armados con petardos y bombas Molotov en la acción anarquista y crimen antidisturbios.

Último, el metro de Polda Jaya arrestó al director ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen, quien supuestamente provocó a los estudiantes e incluso a los niños menores de edad realizó acciones anarquistas sobre manifestación en el DPR hace algún tiempo.



Invitación para hacer la destrucción

«La acción es una forma de explotación de niños», el comisionado de KPAI, Sylvana Apituley, en su declaración escrita, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Sylvana también deploró a los niños e incluso participó en el saqueo, no solo en Yakarta, sino también en varias otras áreas como en Surabaya, Kediri, Pekalongan, a Tegal.

Por esta razón, le pidió a la policía que llevara a cabo sus deberes de manera profesional, persuasiva y humanista para manejar a los niños. Luego disciplinado y consistentemente utilizando la Ley 11/2012 con respecto a la SPPA en el manejo.

«Especialmente se debe determinar que los niños no son violencia verbal y física cuando se examinan, no más de 24 horas y el sitio de examen debe separarse de los adultos», dijo.

También espera que la policía encuentre inmediatamente a los que provocan niños y mantienen la ley de manera transparente y completamente, para no recurrir la movilización de los niños para unirse a los disturbios.

⁠ Recordando los casos de explotación de niños para participar en las UNRA y los disturbios han ocurrido repetidamente, instó a la policía a tomar también medidas sistémicas de prevención para que en el futuro no se repita.

«Además, por supuesto, los padres, las escuelas y el medio ambiente o la comunidad son responsables y deben ser proactivos evitar que los niños participen en actividades peligrosas, riesgosas y criminales, como disturbios y saqueos», dijo.

También apreciaba a los padres que, según la cobertura de los medios, habían devuelto artículos de lujo que fueron saqueados por sus hijos, con la razón, no nuestros derechos.

«Es una lección y un ejemplo de valores nobles que son importantes para los niños», dijo.