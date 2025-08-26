Korlantas y la Dirección General de Hubdat sentado juntos, discuten cero sobre los vehículos de dimensión y la sobrecarga

Yakarta, Viva – Jefe del Cuerpo de Tráfico (Kakorlantas) Polri El inspector general Agus Suryonugroho celebró una reunión de coordinación con el Director General de Transporte Terrestre Aan Suhanan para la colaboración y la superación de la coordinación Encima Dimensión Y Sobrecarga Así como el Día Nacional de Seguridad del Tráfico y Transporte, en NTMC Polri, martes 26 de agosto de 2025.

El inspector general de Kakorlantas Polri, Agus Suryonuroho, dijo la colaboración y la coordinación al formar un grupo de trabajo (Fuerza de Tarea), una oficina conjunta para evaluar los pasos hacia cero Sobre dimensión Y Sobrecarga, además de acostarse sobre la seguridad.

«Los dos temas que discutimos son ciertamente la coordinación y la colaboración son los más importantes, por lo que está relacionado con Sobre dimensión Y Sobrecarga Estamos de acuerdo en que el estado debe estar presente y hemos hecho un grupo de trabajo e incluso hay una oficina conjunta para poder evaluar los pasos hacia Cero sobre dimensión Y Sobrecarga Incluyendo también acostarse sobre la seguridad «, dijo Agus.

Con la disminución de la cantidad de accidentes de tráfico, Kakorlantas invitó a continuar trabajando juntos para fomentar la seguridad con pasos integrales.

«Por lo tanto, la importancia de la seguridad a pesar de que la cantidad de accidentes comenzó a caer, pero todavía tenemos cuidado de poder trabajar juntos y trabajar juntos para hacer cumplir y tomar pasos integrales en el campo», agregó.

En el programa seguridad semana O la Semana de Seguridad Conjunta de cinco pilares fomentará la importancia de la seguridad en el tráfico.

«De seguridad semana Más tarde estaremos junto con cinco píldoras para encontrar los pasos correctos sobre cómo proporcionar un movimiento moral para que la seguridad sea la más importante «, explicó Agus.

Mientras tanto, el Director General de Transporte Terrestre Aan Suhanan agregó con la discusión Encima Dimensión Y Sobrecarga Y el Día de Seguridad del Tráfico ha preparado la integración de datos, instalaciones e infraestructura para la aplicación de la ley y la supervisión.

«ISU Sobre dimensión Y Sobrecarga Nosotros y Kakorlantas estamos comprometidos a supervisar el programa Cero Encima Dimensión Y Sobrecarga Esto es en 2027. Antes de dirigirnos a 2027, se nos ha discutido preparar a partir de la integración de datos, preparando instalaciones para la aplicación de la ley, supervisión «, dijo Aan.

En relación con la seguridad, los accidentes de tránsito son ciertamente una preocupación de todas las personas indonesias, por lo que se necesita cooperación para administrarse juntos.

«Esto ya está en el nivel de preocupación, habíamos discutido cómo manejar, administrar juntos relacionados con el problema de este accidente de tráfico. Anteriormente se acordó que formaríamos un equipo, ambos para manejarlo. Encima Dimensión Y Sobrecarga Así como para lidiar con las áreas propensas a accidentes de tráfico «, agregó.

«Con respecto al día de la seguridad del tráfico en la carretera, el Sr. Kakor lo inició, más tarde llevaremos a cabo seguridad semana O la semana de seguridad que comenzará del 16 al 22 de septiembre «, agregó.

Finalmente, Aan espera a través de actividades seguridad semana que se llevará a cabo del 16 al 22 de septiembre de 2025 puede recordarle al público la importancia de la seguridad del tráfico en la carretera.

«Esperemos que esta semana de seguridad pueda inspirar a los miembros de la comunidad, puede recordar a la gente de la comunidad cuán importante es la seguridad de este tráfico vial», dijo.