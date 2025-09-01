Korlantas y la Dirección General de Hubdat quieren hacer que los SOP establezcan el tráfico para que las personas no estén atrapadas en el tráfico durante la manifestación

Yakarta, Viva – Jefe del Cuerpo de Tráfico (Korlantas) Polri El inspector general Agus Suryonugroho celebró una reunión de trabajo con el Director General de Transporte Terrestre Aan Suhanan, Presidente Director de Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono y el Ministerio de Trabajadores Públicos (PU) en NTMC Polri, el lunes 1 de septiembre de 2025.

La reunión se centró en el manejo del tráfico para tratar con situaciones de contingencia, así como una serie de actividades antes del día de seguridad del tráfico y transporte por carretera nacional.

AGUS enfatizó la importancia de actividades educativas dirigidas a la comunidad en general para dar la bienvenida a la Semana Nacional de Seguridad Vial que luego se llevará a cabo actividades de la Semana de la Seguridad el 20 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, el Director General de Transporte Terrestre Aan Suhanan, también destacó la necesidad de acuerdos de tráfico, especialmente cuando había una manifestación en la ciudad capital. Dijo que las actividades de demostración tuvieron un impacto en el tráfico suave.

Al responder a esto, Aan Suhanan propuso el establecimiento de un procedimiento operativo estándar (SOP) juntos, para proporcionar certeza en la regulación del flujo de vehículos a Yakarta, para que la comunidad no esté atrapada congestión Debido a la multitud.

«El Ministro dijo que hay una idea de qué pasa si hace un SOP en forma de si el próximo SKB está relacionado con esta ingeniería de tráfico, especialmente aquellos que ingresarán a la ciudad de Yakarta, para que la comunidad no esté atrapada en la multitud», dijo.

Finalmente, Aan también expresó su aprecio por la sinergia de la Policía Nacional Korlantas en la creación de la colaboración entre el sector cruzado en el tratamiento de problemas nacionales de tráfico.

«Agradecemos al Sr. Kakor, quien ha continuado fomentando sinergia por la colaboración para gestionar los problemas de tráfico», dijo.