Korlantas y Divpropam llevan a cabo un desarrollo de la ética profesional policial, uno de los cuales se refiere al comportamiento hedonista

Jacarta – Cuerpo de Tráfico policia nacional junto a Divpropam Polri realizaron actividad de coaching Ética Profesión policial en el Salón Madellu, cuarto piso del edificio NTMC del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional, Yakarta, miércoles 15 de octubre de 2025.

?El tema de esta actividad es Implementación del Programa Quick Win para Acelerar la Transformación Policial en la Unidad del Cuerpo de Tránsito de la Policía Nacional.

?El jefe de Renmin, Korlantas Polri, el comisionado de policía que hice Agus Prasatya, agradeció a Divpropam Polri, porque el programa Quick Win está relacionado con la transformación de la policía, especialmente en relación con los servicios públicos.

“Estamos muy agradecidos porque además coincide con otras acciones de transformación de la Policía Nacional. Esta actividad la reportaremos al Puesto de Mando de Precisión”, dijo Made.

Mientras tanto, Sesrowabprof Divpropam Polri Kombes Pol Armaini dijo que una de las actividades de desarrollo de la ética profesional se refiere a cuestiones de comportamiento. hedonismo miembros de la Policía Nacional.

«Por supuesto, esto también incluye la necesidad de una supervisión inherente, sí, donde la obligación del líder es realizar la supervisión de sus miembros por etapas, y el programa y las actividades han sido preparados», dijo Armaini.

Mientras tanto, dijo, también se enfatizaron para los miembros de la Policía Nacional las reglas disciplinarias relacionadas con los códigos de ética relacionados con varias directivas (jukrah).

“Cada semana se realiza un anev (análisis y evaluación) y en 3 meses se evaluarán los resultados y socializaremos las reglas del código de ética”, dijo.