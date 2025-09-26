Korlantas Polri enfatizó que el ministro no debe usar Tot Tot Wuk Wuk, recordar las reglas de la escolta en el camino

Yakarta, Viva – Polémica sobre el uso sirena Y Estrobos alias Tot Tot Wuk ser el foco público. Las multitudes de las quejas de los ciudadanos en las redes sociales hacen que el Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional (Korlantas) intervenga para dar una explicación.

Donumkum Korlantas PolriBrigadier General Pol. Faizal, enfatizó que la Policía Nacional Kakorlantas había tomado medidas firmes en forma de congelación temporal de sirena y rotador. Sin embargo, Faizal enfatizó que esta congelación no significa que la escolta esté prohibida.

«De hecho, Pak Kakorlantas ha tomado la política de que hay una congelación temporal para el uso de sirena, congelando el uso de sirenas y rotadores. Por lo tanto, no es congelado para la escolta. Porque después de todo, la escolta debe llevarse a cabo durante situaciones urgentes», dijo el general de brigada Pol. Faizal fue citado por TVone, viernes 26 de septiembre de 2025.

Dio un ejemplo de escolta que sigue siendo obligatoria, por ejemplo, cuando hay una cumbre internacional en Bali o una visita de un invitado de un país extranjero en Yakarta.

«¿Por qué? Porque la escolta de estos invitados está regulado en la ley número 22 año 2009 en el artículo 134», agregó.

Sin embargo, afirmó Faizal, el uso de sirenas y rotadores debe seleccionarse estrictamente, especialmente para vehículos privados. Además, se les indica a la policía que no use sirenas durante las horas de oración, actividades religiosas o dolor.

«En la medida de lo posible, usar una dirección pública. Entonces, en el automóvil o en la moto, hay una dirección pública que se puede usar para dar una apelación:» Lo siento, pedimos tiempo, pedimos una manera, lo siento, estamos molestando «, dijo Faizal.

Experto subdit estándar Ditkamsel Korlantas Polri, Muhar Lamadi enfatizó que los funcionarios de nivel ministerial en realidad no estaban incluidos en la categoría de prioridad para obtener escolta con sirenas y estribas.

Según Muhar, hay siete categorías de vehículos que tienen prioridad en la carretera de acuerdo con la ley número 22 de 2009 en el artículo 134, a saber:

Bomberos que llevan a cabo sus deberes Ambulancias que llevan personas enfermas Vehículos para proporcionar ayuda en accidentes de tráfico Liderazgo de vehículos de la Institución Estatal de la República de Indonesia Vehículos de líderes y funcionarios nacionales extranjeros e instituciones internacionales que son invitados estatales Introducción al cuerpo Convoyes y/o vehículos para ciertos intereses de acuerdo con la consideración de los oficiales de la Policía Nacional de Indonesia.

«El cuarto, es un funcionario estatal de alto riesgo a nivel del presidente y vicepresidente o invitado estatal a nivel del presidente. Bueno, ¿qué pasa con el ministro? El ministro no es una verdadera prioridad», explicó Muhar.

Según Muhar, la escolta no debe hacerse tocando sirenas o encendiendo la luz estroboscópica en exceso.

«A lo largo del camino, el rotador debe continuar corriendo eso. La sirena debe continuar. Hay límites», dijo.