Korlantas hizo Anjangsana al antiguo liderazgo antes del 70º Día de Tráfico de Bhayangkara

Yakarta, Viva – Hacia un recordatorio del día Tráfico 70th Bhayangkara, a partir del 15 de septiembre de 2025 gran familia Korlantas Polri celebró un anjangsana y reuniendo actividades a los antiguos líderes de la Policía Nacional Korlantas.

Esta tradición es un impulso para fortalecer la Hermandad Cross Generation, respetar los servicios de los predecesores, al tiempo que absorbe experiencias valiosas para el fortalecimiento de la institución.

El 70º Día del Tráfico de Bhayangkara se conmemorará a través del evento superior en las Ciencias de la Policía de Yakarta (PTIK) el 22 de septiembre de 2025.

El evento se llevará a cabo en forma de Acción de Gracias con el tema «Tráfico moderno que tiene una seguridad para Indonesia Gold». El plan, el jefe de policía nacional General Listyo Sigit Prabowo estará presente en esta advertencia histórica.

Director de Registro e Identificación (Dirgident) de la Policía de Tráfico de la Policía Nacional que también es el Presidente del 70º Comité del Día de Tráfico de Bhayangkara, General de Brigada Wibowo, enfatizó que las actividades de Anjangsana tienen un significado profundo para los Korlantas.

«Anjangsana no es solo una amistad, sino una forma de aprecio por la dedicación de las personas mayores que han construido una base importante para los Korlantas. A través de esta actividad, podemos fortalecer la unión, obtener sugerencias valiosas y fortalecer el espíritu de unión en la familia Korlantas Polri», dijo Wibowo.

Además, Wibowo transmitió algunos puntos importantes del significado de Anjangsana, incluido el endurecimiento de las redes y las relaciones, manteniendo los lazos entre personas mayores y juniors para que se mantenga el sentido de unión.

Respeta los servicios y la dedicación, como una forma de gratitud por la gran contribución de los predecesores. Los medios para compartir experiencias, hacer de las personas mayores una fuente de conocimiento e inspiración. Construyendo una cultura de cuidado, mostrando atención a las personas retiradas para que todavía se sientan parte de la familia extendida de la institución.

Recordando la historia, recordando el viaje y la fundación que había sido colocado por el líder anterior. Fortalecer el valor de la unión, inculcando el valor de la unidad que forma la base del poder institucional.

Se espera que la actividad de Anjangsana fortalezca aún más el espíritu de la solidez de la familia extendida de Korlantas Polri para dar la bienvenida a la edad 70, además de fortalecer la determinación de realizar el tráfico moderno, seguro, ordenado y de seguridad hacia Indonesia EMAS 2045.