Korlantas destacando ‘vehículos matones’ y una sensación de privilegio en la carretera

Yakarta, Viva- Dirección de Aplicación de la Ley (Dirgakkum) Korlantas Polri nuevamente destacando el fenómeno del abuso de sirena y rotador en la carretera. No solo perturban a otros usuarios de la carretera, se considera que este comportamiento refleja la pérdida de empatía y respeto mutuo en los espacios públicos.

El general de brigada Faizal, director de aplicación de la ley Korlantas Polri, reveló que de 2021 a 2025 su partido había caído en más de dos mil violaciones relacionadas con el uso de rotadores ilegales y sirenas.

«Nuestras notas de 2021-2025, hemos tomado aproximadamente 2,062 infractores. Así que en realidad hemos tomado medidas», dijo según lo citado Viva automotriz, Sábado 4 de octubre de 2025.

Según él, la base legal para el uso de sirenas y rotadores se ha regulado claramente en la ley número 22 del año 2009 en relación con el tráfico y el transporte por carretera, que también es una continuación de la regla general en la ley número 14 de 1992. Sanciones, dijo Faizal, en forma de un boleto con la amenaza de un mes de confinamiento o una multa de RP250 mil, y la obligación de eliminación de los vehículos de los vehículos.

Además, Faizal dijo que esta violación no solo fue cometida por el público en general. También hay funcionarios o automovilistas sin escrúpulos que sienten que tienen un privilegio en las calles.

«Mixtos, los funcionarios existen, la comunidad también existe. Debido a que sienten que podrían tener un poco de confianza. Pero les preguntamos, el camino es un lugar para empatizar, donde nos respetamos», dijo.

Para suprimir el abuso, Korlantas ha enviado una carta oficial a la Unidad de Trabajo de la Policía Nacional para endurecer la supervisión de los vehículos oficiales. Este paso tiene como objetivo garantizar que las sirenas y los rotadores solo se usen de acuerdo con su designación, como para vehículos de servicio policial, ambulancias o bomberos.

Faizal recordó que el uso de sirenas y estribas en vehículos privados sin permiso viola claramente la ley.

«Si el vehículo oficial como uso usando un rotador o sirena, no es un problema porque para los intereses del funcionario. Pero el problema es que muchos vehículos ‘matones’, la placa de ‘matón’, usan estroboscópicas e incluso sirenas», dijo.

Cerrando su declaración, el general de brigada Faizal enfatizó la importancia de la conciencia colectiva en el mantenimiento de la ética en la carretera.

«El rotador no es un símbolo de poder o estilo. Si todos quieren sentirse importantes en el camino, ¿quién quiere ser ordenado? El camino es compartido, no un lugar para presumir», explicó.