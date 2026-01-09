Korlantas despliega drones ETLE para monitorear a los infractores del tráfico aéreo

Jacarta – Cuerpo de Tráfico (Cuerpo de Tráfico) policia nacional continúa enfatizando su compromiso de fortalecer la aplicación de las leyes de tránsito modernas, transparentes y justas mediante el uso de la última tecnología.

Uno de estos pasos estratégicos se realiza a través de operaciones. CARNE El dron patrulla de precisión del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional es parte de la transformación digital de los servicios y la aplicación de las leyes de tráfico.

A partir de enero de 2026, funcionará oficialmente el equipo de la Subdirección de Aplicación de la Ley (Subdit Dakgar) de la Dirección de Aplicación de la Ley (Ditgakkum) de Korlantas Polri. Dron ETLE Patrulla de precisión. La primera actividad se llevó a cabo en la zona de Jalan Raya Cibubur, con foco en monitorear el flujo de vehículos y las infracciones de tránsito en puntos vulnerables.

La operación Precision Patrol Drone ETLE comenzó el viernes 9 de enero a las 11.00 horas, con la participación de un equipo especial del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional Ditgakkum. Los drones vuelan para monitorear directamente puntos a los que es difícil llegar mediante cámaras ETLE estáticas o vigilancia convencional, de modo que el monitoreo del tráfico se pueda llevar a cabo de manera más completa y efectiva.

El jefe del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional, Inspector General Agus Suryonugroho, enfatizó que el uso de drones para hacer cumplir las leyes de tránsito es una forma del compromiso del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional de proporcionar un sistema de aplicación de la ley que sea objetivo, profesional y tenga una interacción directa mínima con el público.

«Estamos comprometidos a brindar una aplicación de las leyes de tránsito que sea justa, transparente y basada en tecnología. Utilizamos el dron ETLE de Precision Patrol para llegar a puntos propensos a infracciones que han sido difíciles de monitorear, así como un esfuerzo preventivo para aumentar la conciencia pública y la disciplina en el tránsito», dijo Agus.

Según él, la tecnología de drones ofrece ventajas en el seguimiento desde el aire en tiempo real, de forma precisa y bien documentada, de modo que cada infracción pueda ser perseguida con base en datos válidos y evitar posibles irregularidades en el proceso de aplicación de la ley.

Según los datos de implementación iniciales, en poco tiempo la cámara del dron Precision Patrol ETLE registró 18 infracciones de tráfico. Estas infracciones las cometen predominantemente conductores de dos ruedas que no cumplen las normas básicas de seguridad, lo que puede poner en peligro a ellos mismos y a otros usuarios de la vía.

Agus enfatizó que la operación del ETLE Precision Patrol Drone no solo tiene como objetivo hacer cumplir la ley, sino también como un medio de educación y alerta temprana para que el público cumpla mejor con las reglas de tránsito.