Korlantas da el 80 aniversario de la Corte Suprema, la placa del vehículo ‘RI’ es ‘Ma’

Yakarta, Viva – Tribunal Supremo (MA) tiene oficialmente una placa de matrícula especial de vehículos motorizados que tiene un estándar «MA» para que el presidente de Ma Sonarto ahora use la matrícula «Ma 1» del anterior «RI 8».

Las placas de números especiales fueron administradas simbólicamente por el jefe del Sub Dirección del Cuerpo de Tráfico STNK (Korlantas) Polri Kombes Pol. Dedy Suhartono le dijo al secretario de MA Sugiyanto durante el 80 aniversario del indonesio Ma Ri en Yakarta el martes.

En esta ocasión, Kombes Pol. Dedy dio un número de vehículo (STNK) y un número específico del vehículo de motor (TNKB).

La Corte Suprema de Indonesia / MA este o ma

Además, la MA también emitió un video que presentaba el reemplazo de la matrícula de «RI 8» a «MA 1».

Mientras tanto, informado desde el sitio web de la Dirección General de los Tribunales Generales de la Ma Ri, la política de reemplazar la matrícula estaba contenida en la carta número B/11573/VI/YAN.1.2. Pol. Agus Suryo Nugroho el 12 de junio de 2025.

Se explicó, la Corte Suprema y la policía habían discutido el esquema técnico y la regulación de las placas de números especiales de febrero a abril de 2025.

Refiriéndose a la página de Korlantas Polri, la emisión de este STNK y TNKB especiales es un seguimiento de la solicitud oficial de MA a la Policía Nacional. La Policía Nacional a través de Korlantas, Baintelkam, Divpropam y Spripim acordó satisfacer estas necesidades.

Los vehículos con derecho a usar STNK y TNKB incluyen específicamente vehículos oficiales estatales registrados en la Corte Suprema o en el poder judicial subyacente, tomando prestados vehículos de otros ministerios/instituciones, así como vehículos de alquiler/contrato utilizados para apoyar las tareas de ciertos funcionarios en el entorno judicial. (Hormiga)